藝文、運動場館「6／28前提早解封」？指揮中心：還在討論中

▲副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

昨（21）日國內新增75例本土確診，創下38天以來新低，其中台南已多日「+0」，台南市長黃偉哲就開第一槍建議中央可適度開放大型戶外場域，包括運動場、校園或古蹟等，至於是否真能提早放寬管制藝文或運動場館，副指揮官陳宗彥回應，還在討論中，擬定好政策一定會跟大家說明。

本站稍早報導指出，台南市長黃偉哲21日於防疫記者會上表示，解封部分還在研議中，將配合中央步調，基本上想比照大家對於一些像大賣場或某些封閉地區，1人1坪，如果在戶外古蹟、場所，是不是可以比照這樣的方式微調開放，但這些都還沒定案，還需要跟中央討論。

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▲台南市長黃偉哲針對微解封回應，將要求中央適度開放大型戶外場域。（圖／記者林悅翻攝）



台南市長黃偉哲進一步說明，對於6／28三級警戒期滿，可能分2種解封，他會建議中央戶外、古蹟、運動場和校園，可以適度對外開放。黃偉哲指出，大型戶外場域，如山上水道博物館、赤崁樓等古蹟等戶外場域適度開放。

此外，早上運動人民眾滿多的，目前是暑假，沒有學生的場域，如學校校園、運動場都可以考慮開放給民眾運動休閒使用，但這些開放場域使用後，每天都要做好清消工作。所以對於解封台南市遵照中央指示辦理，但他會建議古蹟、戶外、校園、運動場可以以總量管制方式適度開放。

至於藝文場館、運動場館是否能提早解封放寬管制，副指揮官陳宗彥於今（22）日上午記者會表示，政院在邀集各部會討論中，政策有擬訂一定會跟大家說明。