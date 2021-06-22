快訊／「薔琵」颱風最快明生成！　雷雨彈續轟11縣市豪大雨特報　

記者賴文萱／台北報導

滯留鋒持續轟炸台灣，氣象局今（22）日再度針對11縣市發布豪、大雨特報，其中，高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，台中至台南、南投及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。另外，台灣東方海面1000公里以上，有一熱帶性低氣壓生成，氣象局表示，最快明天會增強成颱風「薔琵」，未來路徑會往北，朝日本南方海面前進，對台灣沒有影響。

▲薔琵颱風最快明天生成。（圖／中央氣象局）

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預報中心課長林秉煜表示，今天到周四滯留鋒面持續影響，各地天氣不穩，尤其以今明兩天最顯著，西半部有局部大雨或豪雨，更可能有短延時強降雨發生。

▲氣象局持續發布豪大雨特報。（圖／中央氣象局）

今天下雨比較明顯的地區集中在中南部，屏東、南投、彰化、台南及高雄最劇烈，根據累積雨量顯示，21日0時至22日10時，屏東縣春日時雨量最高，達389毫米，台南南化也有376毫米，彰化地區同樣達333毫米。

▲氣象局持續發布豪大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，在鋒面影響下，氣象局今已針對南台灣發布4則大雷雨即時訊息，其中一則還包含細胞廣播，提醒民眾時雨量可能破100毫米。

根據最新雷達回波圖，目前較強對流發展位置在台灣海峽一帶，南台灣現在屬於空檔，不過氣象局持續發布豪、大雨特報，台中以南以及基隆北海岸仍有豪、大雨發生機會。

▲12小時定量降水預報。（圖／中央氣象局）