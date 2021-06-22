高雄連日大雨急診室前8米高路樹突倒　憂影響救護車動線急排除

▲大同醫院急診室前路樹倒塌 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

受滯留鋒面接近及西南風影響，高雄市有局部大雨或豪雨，市府已宣布山區5區22日停止上班上課，但多日來風雨不斷，導致高雄市立大同醫院急診室前大樹突然倒塌，所幸倒下瞬間下方沒有人，警方到場迅速排除障礙，也沒有影響到救護工作。

▲所幸沒壓到人車。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市前金區大同醫院急診室前22日上午，一棵約8米高的路樹因受近日風雨不斷，導致搖搖欲墜，接著突然倒下橫躺在地，所幸當時無人車在下方，有2路過民眾行經時目擊，趕緊往後退，未造成人員傷亡。

▲大同醫院急診室前路樹突倒塌，兩名路人見狀往後退 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

但路樹橫躺在路口，旁邊就是急診室，就擔心影響救護工作，警方獲報後立刻前往協往，並拉起封鎖線管制，避免發生二次事故，立即通知養工處前往將路樹移置。

統計至今天(22)日6時，高雄市最大1小時累積雨量為六龜區65.5毫米，其次為茂林區58.5毫米，最大3小時累積雨量為杉林區117.5毫米，其次為六龜區113.5毫米，共有杉林、六龜、桃源及茂林等4區達到豪雨等級。

時間對我們來說完全沒用！

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