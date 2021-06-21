前成大校長夏漢民家中辭世！享耆壽90歲　任內創設成大醫院

▲前成大校長夏漢民。（圖／翻攝成功大學校友中心）

文／中央社

國立成功大學今天發布新聞稿指出，前成大校長夏漢民於18日凌晨在南區自宅安詳過世，享耆壽90歲。曾共事的部屬回憶夏漢民「 走路挺拔，做事認真」，是為師為長的廉能典範。 成大表示，經夏漢民家屬初步討論後決定，6月28日於台南火化，追思禮拜則考慮於新冠肺炎疫情解封後，擇期在台北教會舉 行，之後骨灰將安置於台北金山基督教平安園區家族墓園。

與夏漢民共事超過20年的部屬陳金雄說，夏漢民一生熱情奉獻，是為師為長的廉能典範，在西元1980至 1988年擔任成大校長期間興利除弊，重要政績包含增設礦冶材料科學、航空太空工程、水利及海洋工程、環境工程研究所博士班。

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陳金雄指出，夏漢民在校長任期內增購超過36.6公 頃的成大校地，奠基今日自強、敬業、力行、歸仁校區 ，並創建醫學中心（今成大醫學院及附設醫院），開拓成大另一重要領域，成為完整的綜合型大學。

陳金雄表示，夏漢民一生治學與政務發展方向以科技、實務為導向，當時工科系沒有設備，夏漢民曾自製風洞，帶學生動手做實驗；1988年7月夏漢民榮升國科 會（今科技部）主任委員，推動產學合作，帶動國家研究方向，落實產業接軌。

成大校長蘇慧貞今天也發文追憶夏漢民，文中指出 ，因為夏漢民完成擘建成功大學醫學中心的歷史大業，她才有機會回鄉服務。 她在2015年1月30日首次就任成大校長的致聘典禮 ，能夠有夏漢民親自出席，給她終生無以回報的鼓勵，多年來因此心中無時不有典範，也無時不敢或忘前瞻的、無私的開創。