美捐贈250萬劑莫德納最快10／28到期　分3批檢驗力拼6／28放行

▲美國捐贈台灣的250萬劑疫苗昨日抵台。（圖／ETtoday攝影中心）

記者嚴云岑／台北報導

美國捐贈台灣的250萬劑疫苗昨日抵台，食藥署連夜進行冷鏈查核與樣品抽取，並攜回食藥署實驗室檢驗，若文件資料與檢驗皆合格，最快可於6月28日檢驗完畢並核發封緘證明書。指揮中心醫療應變組組周志浩表示，美國捐贈莫德納疫苗效期分別到10/27~11/7。

食藥署表示，本次美國輸入莫德納疫苗共3批、250萬0120劑，於6月20日下午自美國空運抵台入庫，食藥署同步派員赴倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈（保存於-50℃至-15 ℃），每批疫苗各抽取560劑樣品進行異物檢查，並在-20℃冷凍倉儲封存疫苗後，已於午夜將樣品攜回食藥署國家實驗室。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署即起將進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，食藥署最快可於6月28日驗畢並核發封緘證明書，後續完成此三批共249萬8440劑疫苗封緘後，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

食藥署配合國家防疫政策，持續辦理各項疫苗檢驗封緘作業，確保民眾用藥品質安全無虞。

▲衛福部長陳時中與美國在台協會處長酈英傑親自迎接美贈250萬劑莫德納疫苗。（圖／ETtoday攝影中心）