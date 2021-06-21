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人類生死存亡關鍵！「mRNA教母」逆轉故事曝光　曾是學術界邊緣人

▲「mRNA教母」卡里科．卡塔琳。（圖／翻攝自推特／Katalin Kariko）

▲「mRNA教母」卡里科．卡塔琳。（圖／翻攝自推特／Katalin Kariko）

記者周亭瑋／綜合報導

美國贈250萬莫德納疫苗昨順利抵台，萬芳醫院精神科醫生潘建志除了讚嘆台美友好外，也分享「mRNA教母」卡塔琳的故事，感性直呼「一個人如果沒有夢想，那跟一條鹹魚有什麽分別。」

潘建志今在臉書表示，莫德納、輝端BNT疫苗保護力好，安全性高，版本升級快，面對αβγδ一直排下去不斷變種的病毒，mRNA疫苗成為人類生死存亡關鍵，「mRNA疫苗開發有多快？從中國公布新冠原始株基因序列那天開始算，僅42天...莫德納第一批樣品疫苗就出廠了。」

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眼看各國領導人天天打電話搶疫苗，但追溯源頭，這一切都要歸功於低調的「mRNA教母」卡里科．卡塔琳（Karikó Katalin）。

▲▼新冠疫苗,疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）

▲各國搶打疫苗。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

潘建志提到，在匈牙利長大的卡塔琳，爸爸是屠夫，兒時就立志成為科學家，她在塞格德大學讀到博士，除了任職於生物研究中心，還被迫加入匈牙利共產黨當線人。

直到她30歲時，終於受不了匈牙利的學術環境，和丈夫還有2歲的女兒蘇珊移居美國費城。幾十年來，卡塔琳一直堅持冷門的mRNA研究，年收入從沒超過6萬美金，在學術界邊緣的她，研究論文不算多，常常被科學期刊退稿，甚至仰賴其他大佬教授的收留。

直到新冠病毒肆虐全球，mRNA橫空出世透過疫苗發光發熱，而66歲的卡塔琳也一舉成名。最後，潘建志也說，「美國之所以強大，不是因為軍事經濟，而是因為深厚的基礎科學研究。」

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