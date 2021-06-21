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「九龍宮」玉皇大地連兩勝後官司逆轉敗！　關鍵原因曝

九龍宮樓高6層，供奉的玉皇大帝是由松山奉天宮迎來。

▲九龍宮樓高6層，供奉的玉皇大帝是由松山奉天宮迎來。

圖文／鏡週刊

市值逾5億元的九龍宮引爆信徒與原地主的爭廟產大戰，一、二審法官都認為，廟是原地主黃江淑捐地地，與捐款的信徒合作起造，並借名登記在黃江淑名下，黃後來委任涉關說案後退休轉任律師的前最高法院法官蕭仰歸後，官司大逆轉。

全案獲最高法院發回後，高院更一審逆轉改認定廟是黃江淑捐地獨資興建，主要理由之一，是因廟方至今仍有約5,000萬現金存款，法官認為，當年信徒捐的錢都存起來了，沒用在蓋廟，是黃江淑自己出錢起造，今年5月間改判黃勝訴。

▼台北市龍江路的九龍宮仿松山奉天宮外觀興建，完工近40年。

台北市龍江路的九龍宮（圖）仿松山奉天宮外觀興建，完工近40年。

更一審認定，當年信眾捐的5,000萬元，至今全數在九龍宮宮主、已淡出廟務的廖林雪子帳戶，並未用於蓋廟，因廟的建築及土地均在黃江淑名下，不是「借名登記」，且至今由她繳房屋及地價稅，加上當年捐款名冊不清楚，因此認定九龍宮是黃江淑自地自款起造，判宮內神明均應遷出，還地還屋給黃江淑。

▼九龍宮在近40年前以逾3,000萬元興建，庭院水池刻有9條龍。

九龍宮在近40年前以逾3,000萬元興建，庭院水池刻有9條龍。

信徒委任的鼎益法律事務所律師劉衡慶告訴本刊，當年捐款的信徒有很多早已不在人世，無法出面作證，且蓋廟後信徒陸續捐款，扣除蓋廟費用至今仍累積逾5,000萬元，信徒當年基於信任及感謝捐地的黃江淑，存摺都是由她保管，黃也當任九龍宮主委，如今卻演變成神明被逼搬家，更有信徒指控若黃江淑真的要趕走神明，當年大家捐的錢等於被侵占，只能靠司法釐清真相。

▼前最高法院法官蕭仰歸因涉關說案而退休當律師，替九龍宮原地主打官司趕神明。

前最高法院法官蕭仰歸（圖）因涉關說案而退休當律師，替九龍宮原地主打官司趕神明。

原本香火鼎盛的九龍宮疫情期間大門深鎖，本刊記者18日前往時並未開放參拜，寧靜的住宅區巷內，黃色琉璃瓦圍牆與朱紅雙扇鐵門的宮廟式建築相當顯眼，值班的石姓與雷姓信徒表示，信徒相信司法跟神明一樣可守護正義，「很多信徒仍不知大家當年捐款的廟正面臨劫難，希望廟產官司能廣為周知，讓信徒公評，並出面提供當年大家集資蓋廟的證據給法官，共同守護廟產。」

▼鼎益法律事務所劉衡慶律師接受九龍宮信徒委任，上訴最高法院護廟產。

鼎益法律事務所劉衡慶律師接受九龍宮信徒委任，上訴最高法院護廟產。

本刊調查，九龍宮1983年完工取得使用執照，隨著近年北市房產不斷增值，位於北市蛋黃區的廟產已從當年的5,000萬元，增值至今價值逾5億元，由於該建築位在住宅區，依當時法令不能申請宮廟建築許可，信徒才借用主委黃江淑的名義登記為起造人，並將相關廟產登記在她名下。

當年捐地並擔任九龍宮主委的黃江淑，多年前不再擔任廟職後，黃江淑及家人與昔日感情良好的九龍宮信徒鬧翻，2015年提告要趕走神明，原本一、二審法院都判神明免遷出，但黃後來委任退休轉任律師的前最高法院法官蕭仰歸後，官司大逆轉，高院更一審認定，九龍宮不是信眾捐錢蓋的，而是黃江淑自地自款興建住宅，卻在不知情的狀況下遭信徒占用開廟數10年，因此判決應遷廟還地。


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