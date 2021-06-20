快訊／台南死亡車禍！非洲籍男大生「機車雙載」自撞護欄　釀1死1傷

▲非洲籍男大生機車雙載疑自撞護欄，1死1傷。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南市仁德區中洲路2巷內防汛道路20日上午發生1起死亡車禍，2名非洲籍男大生騎機車雙載，行經該處時，疑自撞防汛道路旁紐澤西護欄後人車倒地，機車車頭嚴重變形，騎士送醫急救上午10時43分宣告傷重不治，後座男乘客左腳骨折就治中，目前肇事原因及相關責任由歸仁分局警方調查處理中。

6月20日上午8時38分許，來台南讀大學的26歲非洲外籍大學生A男，戴安全帽騎機車，後座搭載同是非洲外籍23歲大學生B男（有戴安全帽）沿台南市仁德區中洲路2巷北南往北直行機慢車道至事故地點，不知何故失控自撞水泥護欄。

台南市消防局據報出動救護車前往援，駕駛人A男已無呼吸心跳，經以救護車送台南市立醫院急救，惟延至上午10時43分許仍宣告傷重不治死亡，乘客B男左腳骨折送成大醫院就醫，本案事故現場附近無監視器。

台南市警歸仁分局據報派員到場勘查測繪蒐證，據了解，肇事2人為來自非洲地區交換學生，警方已通知校方到醫院關心，協助處理善後。另肇事死者A男是否有持有正常駕行照、是否有酒駕及真正肇事原因，將報請檢察官相驗，進一步調查釐清中。