美援助250萬劑莫德納「超越台灣現有疫苗數」　65歲長者有望打得到

▲新冠肺炎莫德納疫苗。（圖／記者周宸亘攝）

記者嚴云岑／台北報導

美國19日晚間宣布捐贈250萬劑疫苗給台灣，比原先的75萬劑多出三倍，若下午順利抵台，台灣持有疫苗總數將來到485.66萬劑，屆時除了已開放的前七類優先接種對象，被歸類在第八類的65歲至74歲長者，也有望打得到。

指揮中心原本將疫苗公費對象分為9類，6月初因應疫情增加到11類，月中又因應日本捐贈124萬劑擴大施打，重新劃分為七大類，但排除了原本列在第八類的65歲至74歲長者、第九類19至64歲罕見疾病及重大傷病高風險族群，以及50至64歲成年人。

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目前台灣取得疫苗中，從AZ直購的11.7萬劑、COVAX獲配的19.92萬劑、41.04萬劑AZ疫苗都已打完，目前只剩日本捐贈的124萬劑AZ疫苗與直購的15萬劑莫德納疫苗可用，前者一到七類族群都可接種；後者則開放一到三類族群都可施打。另還有24萬劑直購的莫德納疫苗正在封緘檢驗中，預計6月25日完成封緘檢驗，開打時間、對象待宣布。

▲莫德納疫苗開打。（圖／台北榮總提供）

下午美國疫苗抵台後，我國取得的莫德納疫苗將來到289萬劑，一舉超越AZ。隨著醫事人員接種率超過7成，指揮中心日前也宣布放寬莫德納疫苗接種對象從第一類的高風險族群到一至三類都可接種，指揮官陳時中也表示，若疫苗有餘裕，自己也會去接種第二劑。

目前指揮中心列冊的前七類公費新冠疫苗接種對象合計353.5萬人，若以每人都打一劑計算，將還有132.16萬劑剩餘疫苗，先前指揮中心估算的65~74歲長者約240.8萬人，若指揮中心順利向下開放，估計將有半數65歲以上的長者打得到。