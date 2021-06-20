3+11被封殺　蔡詩萍怒批：民進黨權力蠻橫　范雲自毀長城

▲蔡詩萍。（資料照／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

在野黨在立法院要求公開3+11會議記錄，遭民進黨62票封殺。對此，媒體人蔡詩萍批評，「62票，坐實了民進黨愛玩多數暴力，證明了范雲的自毀長城！」

蔡詩萍20日在臉書表示，立院攻防，多數壓少數，天經地義，只是過去民進黨一貫批判執政的國民黨動輒「多數暴力」，如今民進黨亦不遑多讓，多數壓過少數，在國會裡攻防，形式上沒什麼好說的，「道理上」絕對有可以說嘴之處，否則國會政治豈不是全是「數拳頭（舉手部隊）」，而沒有「說道理（講是非）」的空間。

蔡詩萍指出，民進黨這一招，暴露自己的心虛，使得「疫情嚴峻」可能是拖垮民進黨執政的最後一根稻草，這疑慮完全被證實；此外，范雲完全喪失知識份子立場，淪為政客，以後只能「繼續民進黨了」，而不會再有社會上獨立論述的餘地。

蔡詩萍提到，對機師的防疫規定，從「5+9」放寬為「3+11」，牽扯到是不是疫情變嚴峻的破口，於是演變成朝野攻防，民進黨身為執政黨，要堵住破口的質疑，沒人說自我防禦不對，但民進黨的困境是，先是否認有會議紀錄，等到外界揭露有會議紀錄後，民進黨乾脆以絕對多數的暴力，根本壓制在野黨的提案調查，「這是赤裸裸的多數暴力，這是赤裸裸的權力蠻橫！怎樣，老子我就是這樣你怎樣！」

「我們小老百姓，的確不能怎樣！」蔡詩萍提及，民進黨口口聲聲勤政愛民，口口聲聲謙卑謙卑，最後人民想要知道為何疫情突然大爆發，瞬間染役人數破萬，死亡人數破500，民進黨卻乾脆關起國會調查的大門，難道要逼人民去衝撞體制嗎？民進黨以62票壓制真相，換言之，其中有無黨籍的加入，由於全員到齊，這其中，顯然也有范雲的一票。

▲范雲。（資料照／記者李毓康攝）



蔡詩萍提及，過去范雲對黨內男性的性醜聞案不作聲，還能體諒她的難處，但唯獨她這一票，徹徹底底感覺失望，范雲可以避嫌，不投這一票的，不投案子也會被封殺，但至少坦蕩蕩，這一票代表的是范雲從大學教授到不分區立委的變臉成功；意味范雲這位昔日挑戰體制的野百合學運世代，徹底華麗轉身，晉身統治階層的一環；也告別大家對昔日之范雲的公共知識分子的寄望，徹底變身為壓制民主包括「人民有知的權利」的打手。

蔡詩萍認為，這62票，代表多數暴力不分昔日之藍，今日之綠，而是台灣民主政治的必須覺醒，人民的覺醒；也意味著民進黨政府不遺餘力、不擇手段，捍衛被疫情嚴峻化沖擊的政權，但台灣人民有那麼笨嗎？欲蓋彌彰的大動作，不會更加讓人民質疑，到底在怕什麼？真相只要坦誠面對，並沒有那麼可怕，朝野攻防，越辯越明，但畏懼人民知道真相，因而壓制人民知的權利，古往今來，都證明了，「最終你會被民怨給踐踏，給淹沒掉的！」