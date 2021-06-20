美國贈台250萬劑莫德納！南韓網友嫉妒怒：為何給我們過期嬌生？

▲約24萬劑莫德納疫苗由華航貨機CI-5556載運，18日下午抵達台灣桃園機場 。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國拜登政府援助台灣新冠疫苗，從原本承諾的75萬劑加碼翻倍至250萬劑，且還是莫德納，預計載送疫苗的華航班機將於今（20）日下午提早半小時抵達。對此，南韓主流媒體也跟進報導。消息一出後，隨即引來大批南韓網友忌妒、吃味，認為南韓身為美國在西太平洋的重要盟國，且設有駐軍基地，卻只收到101萬劑嬌生疫苗。

南韓國家通訊社《韓聯社》今（20）日上午在報導中，援引美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）的推特發文，表示美國提供的250萬劑新冠疫苗，正逐漸靠近台灣，稱美國與台灣之間的醫療合作，有助於拯救全球與台灣民眾的性命。

報導指出，美國此次提供的莫德納新冠疫苗達250萬劑，遠超過當初參議員旋風訪台時所承諾的75萬劑，且數量高達3倍之多，預計可供全台灣2300萬人口的10%以上民眾施打；儘管北京當局曾向台灣施壓，要求台灣接受中國疫苗援助，但台灣以安全為由婉拒。

美國政府高層表示，「我們並非依據政治、經濟上的條件才給予支援，而是單純為了拯救蒼生，才決定予以援助。」

▲美國跨黨派3參議員訪台，與外交部長吳釗燮及美國在台協會處長酈英傑合影。（圖／路透）

《路透社》分析，美國拜登政府最近在美日、美韓元首峰會、G7上多次針對中國發表聯合聲明，強調維繫台灣海峽安全的重要性；而此次美國對台疫苗援助，與美方為求確保車用晶片穩定供應有關，藉此穩定台美之間的合作。

南韓網友在搜尋引擎Naver上對此表示，「美國把我們當冤大頭啊」、「這要怪總統文在寅，只因為他親北（北韓）、親中」、「給台灣莫德納，卻把嬌生給我們韓國」、「而且嬌生疫苗還是快要過期，他們（美國人）準備丟棄的」、「文在寅牽線對美國投資40兆韓元，卻只拿到75萬劑嬌生疫苗（應為101萬劑），只會在那邊自吹自擂！」

不過也有網友表示，「美國的半導體有90%都來自台灣，（南韓）儘管吃味卻又能怎樣？而且台灣因為中國的關係，導致連輝瑞疫苗都無法順利購買，我認為此次美國捐台疫苗是適當的援助，反正我們也有8千萬劑輝瑞與莫德納疫苗預計8月到貨。」

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