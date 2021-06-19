廣州疫情向外燒！東莞也爆確診　官方要全市居民不得離市出省

▲廣州疫情向外擴散，東莞也要求市民不得離開。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣州本土疫情持續，並開始出現向外擴張的趨勢，東莞18日晚間新增1例新冠肺炎本土確診病例，患者前往過的醫院目前已緊急停診。此外，官方也於19日下午緊急宣布，東莞市居民非必要不得離市、出省，確需離開的必須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

東莞市副市長黎軍表示，確診患者為30歲女性，家住東莞市南城街道百悅尚城小區，17日下午4時左右開始發燒，伴隨咽喉癢、咳嗽、流鼻涕等症狀。

黎軍提到，患者晚間7時自駕車前往東莞康華醫院發熱門診就診，體溫檢測38℃，18日凌晨初篩結果鼻咽標本、咽拭子標本均呈陽性，6月18日第二次採集樣本，鼻咽標本核酸陽性、咽拭子標本核酸陽性，經專家會診確診為新冠肺炎病例，已轉運至定點收治醫院隔離治療，目前情況平穩。

黎軍也宣布，患者的居住小區、工作單位，以及活動軌跡曾涉及的場所已經列入第一批封閉區域，封閉管理區域周邊2公里左右範圍內的住宅小區作為封控區管控，區內廣大市民群眾無特殊原因，不能離開小區，非必要不外出、不聚集。

患者曾前往就診的華康醫院也緊急發出通知，表示因疫情防控需要，為保障廣大患者的安全，即日起東莞康華醫院除住院部外，其他門（急）診、發熱門診、健康管理中心及勞動能力鑑定點暫停接診，恢復時間另行通知。

另外，東莞市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室也宣布，為進一步做好常態化疫情防控工作，防範疫情輸入風險，阻斷疫情傳播鏈條，18日至19日上午對莞城街道、東城街道、萬江街道、南城街道、麻涌鎮的常住人口及臨時來莞人員進行全員核酸篩查工作。