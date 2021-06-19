　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

廣州疫情向外燒！東莞也爆確診　官方要全市居民不得離市出省

▲▼新冠肺炎,廣東,廣州,核酸檢測。（圖／路透社）

▲廣州疫情向外擴散，東莞也要求市民不得離開。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣州本土疫情持續，並開始出現向外擴張的趨勢，東莞18日晚間新增1例新冠肺炎本土確診病例，患者前往過的醫院目前已緊急停診。此外，官方也於19日下午緊急宣布，東莞市居民非必要不得離市、出省，確需離開的必須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

東莞市副市長黎軍表示，確診患者為30歲女性，家住東莞市南城街道百悅尚城小區，17日下午4時左右開始發燒，伴隨咽喉癢、咳嗽、流鼻涕等症狀。

黎軍提到，患者晚間7時自駕車前往東莞康華醫院發熱門診就診，體溫檢測38℃，18日凌晨初篩結果鼻咽標本、咽拭子標本均呈陽性，6月18日第二次採集樣本，鼻咽標本核酸陽性、咽拭子標本核酸陽性，經專家會診確診為新冠肺炎病例，已轉運至定點收治醫院隔離治療，目前情況平穩。

▲▼新冠肺炎,廣東,廣州,核酸檢測。（圖／路透社）黎軍也宣布，患者的居住小區、工作單位，以及活動軌跡曾涉及的場所已經列入第一批封閉區域，封閉管理區域周邊2公里左右範圍內的住宅小區作為封控區管控，區內廣大市民群眾無特殊原因，不能離開小區，非必要不外出、不聚集。

患者曾前往就診的華康醫院也緊急發出通知，表示因疫情防控需要，為保障廣大患者的安全，即日起東莞康華醫院除住院部外，其他門（急）診、發熱門診、健康管理中心及勞動能力鑑定點暫停接診，恢復時間另行通知。

另外，東莞市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室也宣布，為進一步做好常態化疫情防控工作，防範疫情輸入風險，阻斷疫情傳播鏈條，18日至19日上午對莞城街道、東城街道、萬江街道、南城街道、麻涌鎮的常住人口及臨時來莞人員進行全員核酸篩查工作。

▲▼新冠肺炎,廣東,廣州,核酸檢測。（圖／路透社）

ET快訊
快訊／和陳零九來往密切！　黃偉晉PCR結果出爐
快訊／雲林開第一槍！殯葬業列優先打疫苗名冊　鄰長也納入
北市衛生局長受高嘉瑜關說給疫苗卻慰留？　柯文哲回應了
快訊／又有新進度　高端疫苗：明召開重大訊息記者會
禾馨證實請託高嘉瑜！　營運長：覺得她也是很衰
快訊／新北男打疫苗當晚「喪失意識」　1.5小時後猝死
2天前才為「特權打疫苗」轟柯文哲　高嘉瑜反被爆關說
美術館、電影院先開放　新北否跟進？侯友宜回應了
核彈空降！柯文哲爆「高嘉瑜關說喬疫苗」　網看直播嚇歪：阿北太
快訊／柯文哲爆料幫禾馨診所關說喬疫苗　高嘉瑜回應了
快訊／恩主公急診護理師3採陰性「突轉陽」　衛生局證實了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

偷拍5千女大生排名美貌　狂稱「不可原諒的醜」被痛批惡臭藝術！

廣州疫情向外燒！東莞也爆確診　官方要全市居民不得離市出省

港驚爆「芯片竊盜案！」　有如演電影...5百萬現貨遭半路攔截

壹傳媒CEO、港蘋總編輯願辭職　但保釋申請仍被拒絕

公米奇成功懷孕！生下10隻小老鼠　陸科學家創全球首例

陸疫苗在阿聯展開「免疫橋接試驗」　對象為「3-17歲未成年人」

中共建黨百年前夕　習近平率政治局常委「重溫入黨誓詞」

急停500架次航班！　深圳機場人員確診「半年前曾施打國藥疫苗」　

廈門再增1例「台灣輸入」確診　福建籍人士「在台灣工作」

iPhone一秒破億！　京東618下單金額「3438億人幣」破紀錄

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

薩摩耶誤闖北極冰原流浪1周！　「破冰船路過」船員架梯急救援　

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

柯震東交過女友數「手比30」和王淨互相傷害　宋芸樺放太開「直播尿尿」他幫配烙賽音效

黑貓遭「3m巨蟒」緊繞動彈不得 無力掙扎險窒息..工人幫CPR救命

偷拍5千女大生排名美貌　狂稱「不可原諒的醜」被痛批惡臭藝術！

廣州疫情向外燒！東莞也爆確診　官方要全市居民不得離市出省

港驚爆「芯片竊盜案！」　有如演電影...5百萬現貨遭半路攔截

壹傳媒CEO、港蘋總編輯願辭職　但保釋申請仍被拒絕

公米奇成功懷孕！生下10隻小老鼠　陸科學家創全球首例

陸疫苗在阿聯展開「免疫橋接試驗」　對象為「3-17歲未成年人」

中共建黨百年前夕　習近平率政治局常委「重溫入黨誓詞」

急停500架次航班！　深圳機場人員確診「半年前曾施打國藥疫苗」　

廈門再增1例「台灣輸入」確診　福建籍人士「在台灣工作」

iPhone一秒破億！　京東618下單金額「3438億人幣」破紀錄

陳致中也挺！高雄藍營疾呼「鄰長打疫苗」　陳其邁曝真實現況

爽借10萬紓困「無法辦房貸？」　釣一票苦主勸：要先還錢

伊巴卡再發起「填表向PG道歉」　名記：PG不輸雷納德

傳台灣東洋阻擋郭台銘買疫苗？　四點聲明自清「不排除提告！」

高嘉瑜關說疫苗　柯文哲「我只公布事實」：她自己的行為自己解釋

人間條件1-6免費看時間表公開！吳念真回饋暖爆　網嗨翻：一次收集

整場被攻擊第四節才上罰球線　恩比德批裁判尺度：看看楊恩吧

快訊／黃偉晉PCR陰性！　「還是不能掉以輕心」

雲林開第一槍！殯葬人員列優先打疫苗名冊　6497名鄰長也納入

高嘉瑜關說特權疫苗　臉書爆退訂潮！網怒：還裝好心肝

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

大陸熱門新聞

家裡共處1小時！公公在臥室錘殺兒媳

小英授權郭董、台積電　國台辦回應

iPhone一秒破億　京東618賣破紀錄

深圳機場人員確診「曾施打國藥疫苗」

萬人擠爆泰山又遇纜車關閉　暴走衝撞閘門

女工疑遭垃圾焚燒死亡！家屬：1片骨頭都難找到

廈門再增1例「台灣輸入」確診

港驚爆「5百萬芯片竊盜案！」

全球首例！公米奇成功懷孕生子

陸火星車「祝融號」回傳最新地表影像

陸疫苗在阿聯展開「免疫橋接臨床試驗」

中共建黨百年前夕　習近平重溫入黨誓詞

東莞也爆確診　官方要全市居民不得離市

壹傳媒CEO願辭職　但保釋申請仍被拒絕

更多熱門

相關新聞

廣州疫情爆發26天「首次+0」6區申請解封

廣州疫情爆發26天「首次+0」6區申請解封

廣州市自5月21日爆發本土疫情後，於6月15日出現本輪疫情首次0新增，目前已有6個封閉封控區達到解封條件，並已提出申請。不過，廣州市衛健委仍不敢大意，強調不排出有散發病例風險，強調要全力排查、嚴防嚴守。

廣州比台灣遲爆疫情卻早清零　專家指出成功防控4關鍵

廣州比台灣遲爆疫情卻早清零　專家指出成功防控4關鍵

廣州公車「移動超市」開到家門口 封控區買生活物資免「網上搶」

廣州公車「移動超市」開到家門口 封控區買生活物資免「網上搶」

廣州新增4例本土確診個案 2名醫護人員確診

廣州新增4例本土確診個案 2名醫護人員確診

廣東部分感染者打過疫苗仍確診 免疫專家：疫苗保護率都不是100%

廣東部分感染者打過疫苗仍確診 免疫專家：疫苗保護率都不是100%

關鍵字：

廣州東莞

讀者迴響

熱門新聞

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

姐妹同姿勢睡覺！中間臘腸也一樣

天堂M帳號創天價　1450萬成交

23歲校花「流出2段不雅片」認了

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

快訊／今增127例本土病例！再增20例死亡

醫揭「4部位狂噴汗」恐是身體警訊！2族群腋下最常濕

恍惚女露乳遊蕩　呢喃「被XX了」

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

「最愛手搖飲」曝！蔡阿嘎見第2名：大學生很愛

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

更多

最夯影音

更多
「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束
柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面