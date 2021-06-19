印度變種成主要病毒株！加拿大台人警告：台灣機場是「最大漏洞」





▲桃園機場旅客辦理登機情形。（圖／記者湯興漢攝）



記者羅婉庭／新北報導

世界衛生組織（WHO）首席科學家指出，印度變異病毒株（Delta）傳染力比起英國變異株高出60%，比過去任何病毒的傳播速度都快，正在迅速向各國擴散，將成為全球新冠肺炎疫情的主流病毒株。一名自加拿大返台的民眾指出，台灣在邊境管制上有相對鬆散，可能造成印度病毒入侵的破口。

國內新冠疫情還在延燒中，確診數已攀升至12,556例，511例確診者死亡。儘管近日每天本土確診數以及死亡數逐步減少，但Delta病毒株來勢洶洶，已入侵80多國，持續傳播的同時也持續變異。

專家認為台灣在這波英國變異病毒株（Alpha）的主要破口，來自華航機師、3＋11政策與諾富特飯店，鬆散的入境管制，大幅增加地方政府防堵工作的困難度，隨著印度病毒侵襲各國，台灣應及早做好應變調整。

加拿大台籍人士分享自身經驗，他近日返台正逢台灣三級警戒期間，但甫一落地之後，發現台灣防疫措施比起加拿大卻落差甚大，包括入境篩檢沒有強制採檢，沒症狀的人就能放行回家居家檢疫，但沒症狀的人太多才釀成漏洞，加拿大則是前後共篩檢3次。

根據新北市議員陳偉杰轉述，印度Delta病毒傳播力非常強，且無症狀者非常多，加拿大入境前後進行3次強制篩檢，入境時無論有無症狀一律普篩；反觀台灣入境時僅針對有症狀者快篩，無症狀者即可返家居家檢疫，有相關症狀可自行通知1922，居家檢疫14天後，衛生單位也沒有主動針對檢疫者進行快篩，其中有不少人是14天後才確診。

對於加拿大整套入境流程，自加拿大返國的台籍人士指出，台灣入境只需要持3天內PCR陰性證明即可，我國政府並不會對入境旅客在現場進行快篩，只有針對 有症狀的旅客安排採檢，但加拿大政府規定必須要持72小時之內的PCR陰性報告才能上機，落地抵達機場的時候，即有醫護協助快篩，並給予家庭快篩包。

針對我國國人入境後可選擇一人一是居家檢疫、集中檢疫所或防疫旅館，必須住滿14天；該人士指出，加國的做法是，從機場搭乘防疫計程車去防疫旅館等候機場篩檢報告出爐，政府會以Email通知，若陽性就繼續住在旅館，若是陰性則返家居家檢疫14天，此做法在防疫旅館量能管控上也能不浪費空間。

篩檢陰性的旅客離開防疫旅館後，緊接著進行居家檢疫3+11總共14天，居家檢疫第8天時必須在與指定護理師視訊下自行做快篩，期滿14天後，加國政府會再次告知居家檢疫第8天的快篩結果，如果是陰性才可以出門。

對於違規者，加拿大罰則非常重，若違反14天居家檢疫的規定，罰款是75萬加幣（約台幣1700萬），還有坐牢6個月；若當事人故意或因魯莽而違法，並對他人構成死亡或嚴重人身傷害的危險，可處以最高100萬元加幣（約台幣2200萬）的罰款及3年以下的監禁。

陳偉杰強調，這樣的罰款金額許多人一輩子都賺不到，沒人敢違規，反觀台灣，罰則實在是太輕，難怪有人心存僥倖。





▲準備出境前往廈門的旅客。（圖／記者林敬旻攝）





▲桃園機場旅客辦理登機情形。（圖／記者湯興漢攝）