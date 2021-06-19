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「台人最愛手搖飲」曝光！蔡阿嘎見第2名屌打冠軍：大學生界很紅

▲▼50嵐門市照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲50嵐是老牌飲料店，有人喜歡，也有人認為喝太膩。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

台灣是手搖飲王國，據統計，台人一年可喝掉10億手搖杯！網紅蔡阿嘎公布2021最夯與最雷的飲料店排行榜，50嵐與可不可依舊穩拿寶座，但有趣的是，清心福全也奪下最愛第三名，卻也吃下最雷店家名單。身為綠茶控的蔡阿嘎笑回，「大學生喝清心會被笑，太不潮了！」

蔡阿嘎熱騰騰上傳新影片，團隊從FB與IG收集6萬多筆的問卷，有趣統計出「2021年台灣人最不喜歡、最喜歡的飲料店」，蔡阿嘎調侃「沒有業配！也不要拿去打廣告！」而答案不出所料，老店依舊上榜當，其中50嵐與清心福全讓人又愛又討厭。

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▲▼可不可熟成紅茶（圖／記者劉維榛攝）

▲可不可人氣超夯！（圖／記者劉維榛攝）

影片開始前，蔡阿嘎笑問老婆，「你最常去哪一間？」結果二伯一時語塞，讓蔡阿嘎反嗆「這還要思考？當然是角鋪啊（由二伯弟弟所開的飲料店）」當下二伯錯愕直呼，「台北沒有啊！」而大頭佛則是秒答，「最常去是可不可」，讓蔡阿嘎夫妻倆相當不解直呼，「可不可最近在大學生界很紅欸...我不用（點）了」、「工作室也很愛叫，但我也不懂！」

最喜歡前5名

第一名：50嵐（1萬7737票）→到處都有，CP值高

第二名：可不可熟成紅茶（9439票）→紅茶好喝

第三名：清心福全（6528票）→多多綠跟烏龍綠好吃，距離真的很近

第四名：麻古茶坊（5901票）→喝得到水果

第五名：迷客夏（4133票）→奶類飲品真的不錯

最不喜歡前5名

第一名：清心福全（1萬0946票）→保麗龍不環保，冰塊太多

第二名：CoCo都可（7709票）→舔共又很甜

第三名：茶的魔手（6267票）→甜到要人命

第四名：50嵐（4646票）→越來越難喝，太常喝有點膩

第五名：一芳（3317票）→舔共

▲▼一芳外觀。（圖／記者張榮恩攝）

▲一芳的一國兩制紛爭。釀倒店潮！（圖／記者張榮恩攝）

至於蔡阿嘎心目中的最愛飲料店，就是清心福全，尤其他特愛喝綠色飲品，對於這次50嵐與清心福全接雙雙上榜，他笑稱，代表著知名度很高，而清心福全的特色就是「冰多」，而可不可火速竄紅，也看得出世代差異，「年輕人覺得喝可不可比較潮！」

影片曝光後，一名網友也在Dcard分享，自認以上8家飲料店，最不推薦的是CoCo都可，「基本的單茶就做不好了，紅茶苦澀到一個不行，每次買飲料都很有壓迫感，一直推薦他們新上市的飲料，去不到五次茶苦澀又壓迫感很重。」至於該網友最常去的飲料店，也是50嵐、清心與迷客夏。

底下網友也推薦自己的口袋名單，「喜歡烏弄的冬片仔，杏仁凍跟桂花凍都很好吃可以加」、「推圓稼，便宜又好喝，最近喜歡喝芒果綠茶」、「龜記冬瓜鐵觀音唯一真理」、「喜歡茶湯會的鐵觀音」、「老賴的招牌奶茶微糖去冰，太后牛乳一分糖去冰」、「為什麼都沒人提萬波，明明蠻好喝的上次買也大排長龍，我很喜歡他們家珍奶」。

▼2021年台灣人最不喜歡、最喜歡的飲料店！（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube）

▲▼2021年台灣人最不喜歡、最喜歡的飲料店（圖／翻攝蔡阿嘎YT）

▲▼2021年台灣人最不喜歡、最喜歡的飲料店（圖／翻攝蔡阿嘎YT）

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