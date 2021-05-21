北市男酒店獨飲10小時...闖幹部休息室偷9萬　包廂繼續嗨下場慘曝

▲紀姓男子跑到酒店去喝酒10小時，趁酒醉闖休息室偷9萬元現金。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

全國新冠肺炎疫情嚴峻，北市也在15日提升3級警戒，10大行業也全部歇業，但在歇業前，1名男子獨自跑到酒店喝酒，喝了將近10個小時後，闖進幹部休息室偷走1名女幹部放在抽屜的9萬多元現金，還大膽的返回包廂喝酒，最後店家報警處理。

警方調查，20歲的紀姓男子，在4日晚上7時許，獨自一人跑到北市一家酒店喝酒，最後喝到5日凌晨5時許，竟跑出包廂闖進幹部休息室，偷走32歲的姜姓女幹部放在抽屜內的9萬多元現金，得手後還直接返回包廂繼續飲酒作樂。

事後姜姓女幹部發現現金不見，隨即告知店家服務生調閱監視器，最後發現紀男在凌晨5點多闖進幹部休息室，最後得手後離開，店家隨即通知警方，警方也在包廂內找到人，最後起出9萬多元贓款，訊後依照竊盜罪嫌移送法辦。

姜姓女幹部向警方表示，當天身上的9萬多元，有6萬元要買東西所以隨身帶著準備付款，另外3萬多元是酒客要付的酒錢，所幸及時發現通知警方；紀姓男子向警方辯稱，當時喝酒醉了，所以什麼事情都不記得。

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