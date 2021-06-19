宜蘭2死命案！妒夫20年前朝小王開槍遭判刑　今竟開車撞死他後自縊

▲宜蘭男20多年前朝小王開槍遭判刑，今竟開車撞死他 。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭三星鄉18日發生一起離奇案件，69歲王姓男子20多年前因懷疑63歲鄭姓男子與妻子有染，氣得朝鄭男開槍後遭到判刑，但他出獄後仍懷恨在心，竟於18日上午尾隨騎車外出的鄭男，接著從後方高速衝撞將鄭男撞死後逃逸。警方獲報立刻循線追查，但沒想到卻在找到肇事車輛時，發現王嫌竟在車旁上吊輕生，目前全案將朝殺人方向偵辦中。

整起事件發生在18日上午近8時，三星鄉中山路3段發生一起嚴重車禍，鄭男當時騎車遭到王嫌從後方追撞後肇事逃逸，而鄭男身受重傷，經緊急送醫搶救仍不幸宣告不治。

警方事後立刻展開調查，並調閱附近監視器，發現王嫌涉有重嫌，立刻鎖定王嫌的作案車輛展開查緝，就在案發7個多小時後，警方在紅柴林產業道路旁發現王嫌車輛，但沒想到在上前盤查時，卻發現王嫌竟在車輛旁的樹叢內上吊輕生。

經查，王嫌1994年間因懷疑鄭男與妻子有染，當時不但痛毆鄭男，雙方互告傷害6年後王嫌又朝鄭男開槍，隨後也遭到判刑，而王嫌事後對此一直耿耿於懷，將仇恨埋藏在心中20多年，直到18日上午，他竟尾隨鄭男外出，並從後方高速衝撞後逃逸，隨後畏罪自殺。

警方見狀立刻封鎖現場，通報消防人員到場，同時也聯繫鑑識人員到場採證，並於19日上午會同檢方、法醫相驗，至於王嫌行兇動機及自殺原因，警方仍在積極調查中。

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