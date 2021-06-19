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小23歲狠婦熬「滾燙糖漿」　強灌入老公口鼻！36%燒燙傷身亡

▲▼鐵鍋,湯鍋,鍋子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲柯琳娜熬煮一鍋滾燙糖漿灌入麥可口中。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

英國59歲女子柯琳娜（Corinna Smith）去年7月14日和老公發生口角，難忍心中憤怒情緒，拿了3公斤的砂糖熬成滾燙糖漿，趁老公睡覺時灌入他的口中，送醫不治身亡。柯琳娜謀殺罪名成立，法官將在7月9日做出量刑判決。

根據《紐約時報》報導，夫妻倆住在英國西賽德郡威勒爾（Wirral），柯琳娜和老公麥可（Michael Baines）相差23歲，兩人結婚38年、育有一女。柯琳娜去年7月14日和麥可發生爭執後，拿出3公斤的砂糖熬成一桶滾燙糖漿，趁麥可熟睡時灌入他的口中，看到老公狀況不對，就衝到一戶平時沒有往來的鄰居家喊「我把他傷得很重，可能把他殺死了」。

▲▼ Corinna Smith 。（圖／翻攝自推特）

▲柯琳娜的罪名由重傷害罪改為謀殺罪。（圖／翻攝自推特）

救護人員趕至現場時，麥可的右手臂皮膚大面積脫落，躺在床上發出痛苦呻吟，送醫檢查發現全身有36%燒燙傷，搶救2周情況恢復穩定，警方依重傷害罪逮捕柯琳娜。沒想到之後麥可的病況突然加劇，在8月18日死亡，柯琳娜的罪刑被改為謀殺罪。

經過將近一年的調查，切斯特刑事法庭本月15日宣判，陪審團在經過5天的討論後，認為柯琳娜在熱水中加入糖、提升致命性，看來殺心已決，是經過深思熟慮才犯案，謀殺罪成立，將在7月9日做出量刑判決。

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