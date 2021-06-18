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好市多黑卡無「禮遇感」？她怨一卡一份還搶不到商品…網掀論戰

▲▼新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，內湖好事多搶購人潮。（圖／記者謝盛帆攝）

▲好市多去年推出黑鑽卡，只要憑卡進行消費，就能享有2％的回饋。（示意圖／記者謝盛帆攝）

網搜小組／閔文昱報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣消費者喜愛，為了維持品質，如果想要入內購物，店家都會要求顧客出示會員卡，去年更推出新的「黑鑽卡」，只要憑卡進行消費，就能享有2％的回饋。不過，卻有網友抱怨，會員卡升等後，常常優惠的東西都買不到，甚至有些商品還一卡限購一份，讓她覺得並無禮遇的感覺，引發討論。

一名網友18日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出會員建議表指出，她聽從好市多建議升等黑鑽卡後，常常有優惠的商品都買不到，甚至某些非疫情保固的商品也是一卡限購一份，讓她覺得升等除了費用升等外，並無禮遇的感覺，直呼「即使回饋有超過卡片年費又如何！若購買經驗令人不悅，何升此卡呢？」

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▲▼有網友在好市多會員建議表反應，升等黑鑽卡後並無禮遇的感覺。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有網友在好市多會員建議表反應，升等黑鑽卡後並無禮遇的感覺。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，馬上就引發不少網友討論，紛紛留言，「真的，一卡一份還買不到，這備貨就一點都不VIP」、「也是，應該要有分類，比如：一般卡限購一入，黑卡限購三入」、「還有線上沒有黑卡優惠」、「非常支持！我有相同感受」、「有道理耶，簡單講白浪費錢升了」、「我覺得就別叫『黑卡』，改名『點數回饋卡』之類的，這樣就不會誤會自己是VVIP了」。

不過也有網友抱持不同看法，認為「那就退卡阿，不限制一卡一份你連一份都沒有」、「什麼時候有說辦黑鑽卡友禮遇了？不是本來就一直主打回饋比較高而已…到底多少人誤解了？」、「就是因為搶手才會限制購買，很難理解嗎？ 說真的不能遵守人家也沒說不能解約有沒逼你辦卡升等，不買最大不是嗎？」

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