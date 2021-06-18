台南安心即時上工資格放寬　1782個職缺線上申請也可通！

▲台南安心即時上工資格放寬，提供1782個職缺，民眾可以以網路申辦方式或採郵寄、傳真、電子郵件等寄送申請登記表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防疫3級警戒，各行各業陸續停業，台南市長黃偉哲第一時間提供台南加碼優先釋出200個短期工作機會投入市場防疫工作，同時勞動部公告延長安心即時上工計畫，市府隨即盤點人力需求再釋出1782個安心即時上工職缺，開放民眾登記申請，讓台南有需要的市民朋友能有穩定收入，度過疫情期間減班停工的衝擊。

市長黃偉哲指出市府日前釋出200個短期工作機會，第一時間已全數投入本市各市場進行第一線防疫工作，協助市場實聯制、量測額溫、噴酒精等，達到「防疫無缺口、健康有保障」目標。為使防疫與紓困工作不間斷，台南市再增加1782個安心即時上工職缺，並配合勞動部6月18日公告放寬申請資格、延長參加計畫時數、提供防疫津貼及增加線上申請四項措施，預計將可協助各種身分的市民朋友度過疫情！

勞工局長王鑫基進一步說明各項鬆綁規定，首先在資格條件部分，放寬只要年滿15歲國民或獲准居留工作之外(陸)籍配偶，都可以申請安心即時上工計畫。其次，原規定每人每月最高工時80小時，每人最長補助6個月，修改為到2022年6月30日計畫截止前，每月最高核給80小時，每人最長以960小時為限。亦即曾經申請過該計畫的勞工，可以再次申請參加剩餘時數，現在正在上工的民眾，也可以繼續累計上工時數，不必再重新申請推介。此外，部分職缺如涉及嚴重特殊傳染性肺炎接觸風險者，可另外提供防疫津貼，依實際上工時數按比例核給，每人每月最高新台幣2千元。

為節省民眾寶貴的時間及配合防疫，請民眾優先以網路申辦方式或採郵寄、傳真、電子郵件等寄送申請登記表。若民眾不方便用以上方式申請，則請電洽最近的各就業中心預約排程，進行分流送件。王鑫基局長也提到，有意參加安心即時上工計畫的勞工朋友，可先行上「台灣就業通」網站的安心即時上工計畫專區，了解鄰近職缺，並直接到「台灣就業通」線上申請登記，或email或郵寄申請表至各就業中心，降低出門接觸風險！

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