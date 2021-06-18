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滬上貓竉新天地　名畫喵化萌化愛貓族的心

記者趙禕/上海報導

曾經在包括台灣在內多個城市展出過的「貓美術館」，今天在上海老建築八號橋藝術空間1908糧倉開幕，展出日裔美籍藝術家山本修61幅作品；超有趣的瞄星人入畫作品一展出就萌化了上海愛貓族的心。

▲▼山本修的世界名畫喵化作品。（圖／記者趙禕攝）

 ▲山本修的世界名畫喵化作品。（圖／記者趙禕攝）

這個“世界名畫 全面貓化”的展覽曾經在美國、日本、台灣和香港等地展出，在台灣展覽的時候曾經吸引超過15萬人次觀展；這些作品將在上海展出到10月7日，預計也將吸引眾多愛貓人士前往觀展。

將世界名畫全面“喵化”的日裔美籍藝術家山本修從他兒子創作“梵古自畫像”作品得到啟發，從2007年開始把世界名畫裡的人物全部都變成貓，以“貓”主角重新演繹藝術經典畫作，目前已經累計超過600件喵化作品，這次貓美術館上海站是首次將山本修的作品引進大陸。

▲▼山本修為了本次展覽特別畫的「貓宴圖」。（圖／記者趙禕攝）

 ▲山本修為了本次展覽特別畫的「貓宴圖」。（圖／記者趙禕攝）

為了這次展出，山本修還特別為上海首站繪製了全新的作品，一幅以中國十大名畫之一韓熙載夜宴圖為題材而創作的長達五米的《貓宴圖》，細緻還原46隻在宴會裡擔任不同角色貓咪們的神態和肢體，把濃濃的中國風帶進喵畫裡，表達他對於本次上海站展覽和所有貓咪愛好者美好的祝福。

▲▼山本修透過視頻向上海的愛貓族致獻上祝福。（圖／記者趙禕攝）

 ▲山本修透過視頻向上海的愛貓族致獻上祝福。（圖／記者趙禕攝）

因為疫情的原因，山本修本人無法出席今天的發佈會，但是他特別錄製了一段視頻向出席今天發佈會的來賓送上祝福。

▲▼上海黃浦區楊東升副區長饒富興味的欣賞山本修的畫作。（圖／記者趙禕攝）

 ▲上海市黃浦區楊東升副區長饒富興味的欣賞山本修的畫作。（圖／記者趙禕攝）

上海市黃浦區副區長楊東升和黃浦區文化旅遊局副局長王莉也出席了今天的發佈會，楊副區長饒富興味的欣賞了山本修的作品，並祝福展出順利成功。

▲▼喵化的趣味世界萌化了上海愛貓族的心。（圖／記者趙禕攝）

 ▲喵化的趣味世界萌化了上海愛貓族的心。（圖／記者趙禕攝）

除了山本修的作品之外，展覽會場中還有許多 “立體作品”和拍照空間，讓貓奴們可以和各種慵懶的、精靈的、或是俏皮的「貓態」合影，讓展覽更加喵趣橫生。現場還有特別的“貓創空間”，讓觀眾一起加入創作貓咪藝術的互動環節，留下自己獨一無二的貓咪畫作。

 ▼參觀者可以在喵星人的世界裡打卡留影。（圖／記者趙禕攝）

▲▼參觀者可以在喵星人的世界裡打卡留影。（圖／記者趙禕攝）

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