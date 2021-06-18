台灣漫畫登上手搖杯！用九柑仔店、天橋魔術師　7月起各門市推出

▲台灣漫畫登上手搖杯！8部曾獲金漫獎創作者合作，將與手搖飲、咖啡品牌推出聯名杯。（圖／文策院提供）

記者林育綾／台北報導

台灣漫畫將與國內多個手搖飲、咖啡品牌合作，預計7月推出一系列專屬聯名飲料杯，總共8部曾獲得「金漫獎」的得獎作品將躍上杯身，像是《用九柑仔店》、《天橋上的魔術師》⋯等，讓台灣圖像IP更貼近日常生活！

文策院表示，為了持續為台灣漫畫IP開創圖像經濟規模，並進軍跨產業、跨國市場，擴大圖像創作的經濟能量，以「2021 跟著台漫過暑假」活動，串聯漫畫圖像創作、角色IP、原創周邊商品等，邀請近2年金漫獎得獎作品合作，將與飲料及咖啡品牌推出聯名杯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲除了手搖飲，也與咖啡品牌合作。（圖／文策院提供）

8部曾獲得金漫獎的作品包括小峱峱創作的《守娘》、LONLON《再見信天翁》、星期一回收日《九命人 溺光》、陳沛珛《暫時先這樣》、阮光民《用九柑仔店》、HOM《大城小事》、阮光民《天橋上的魔術師 圖像版 阮光民卷》、葉明軒《大仙術士 李白》，將與「台灣漫畫基地書店、烏龍萬歲、威爾貝克手烘咖啡、麥吉 machi machi、茶聚」等手搖飲、咖啡品牌合作，聯名杯將於7月起陸續在全台各門市推出。

▲聯名杯將於7月起，陸續在全台合作品牌的各門市推出。（圖／文策院提供）

文策院近來與文化部攜手舉辦「2021跟著台漫過暑假」活動，也邀請8組國內知名漫畫家繪製短篇漫畫、插圖，作品刊載於《CCC 創作集》網站及活動網頁，讓優質台漫隨手可得，窩在家裡也能輕鬆閱讀，並另外製作印有漫畫IP的醫療級口罩、珪藻土杯墊、帆布飲料袋等實用性生活用品，配合之後疫情減趨緩後的相關活動，進行贈送。

▲▼另外也製作印有漫畫IP的醫療級口罩、珪藻土杯墊、帆布飲料袋等實用性生活用品。（圖／文策院提供）



文策院院長李明哲表示，希望能透過這次的活動，讓大家對台漫有更多關注，吸引各產業與台漫IP 進行跨界合作。活動顧問王佩迪教授也表示，漫畫是一種可以帶領著我們拓展想像力的說故事媒介，圖像的特質，更容易貼近民眾的日常生活。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來