雙北確診數破萬、14猝死「熱區一次看」！柯文哲：別糾結每天數目了

▲台北市累計病例總數地圖，累計4033人。（圖／ETtoday）



記者劉維榛／綜合報導

今（18）日新增187例本土確診、21例死亡，仍以雙北案例最多，新北市76例、台北市71例。北市市長柯文哲在記者會上，直言不需要去糾結每天的數目，因為「假日、上班日，連有無下雨天都不一樣」，建議正確做法是，改成每周統計看趨勢，至於北市防疫策略部分，「希望每個禮拜降一半！」

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▲柯文哲認為，改為一周看趨勢比較恰當！（圖／ETtoday新聞雲直播）



統計7周內確診數，北市在今日已飆到4033人染疫，本日71例中，以萬華、士林兩區最多，詳細數據曝光：

松山區149人，新增1人；信義區231人，新增2人；大安區245人，新增6人；中山區218人，新增1人；中正區236人，新增3人；大同區272，無新增案例；萬華區1627人，新增17人；文山區307人，新增2人；南港區125人，新增1人；內湖區145人，無新增病例；士林區274人，新增14人；北投區204人，新增4人。全數總計4033人。

另外，北市目前4人接種疫苗後猝死，台北市副市長黃珊珊指出，仍有待法醫鑑定死因，若為因疫苗產生不良反應而過世，北市會協助往相關方向申請。

針對6月28日過後是否逐漸解封，柯文哲回應，他心裡有答案，「沒有脫下口罩吃飯的（場所）優先，所以去看美術館，電影院也許...當然不能在裡面吃爆米花，從不吃飯的開始」。

▲新北市累計病例總數地圖，累計5,999人。（圖／ETtoday）



新北公布17日新增76例本土案例統計，確診數最多的是中和區19例，板橋16例、三重9例、新莊5例、永和5例、五股6例、淡水5例、三峽2例、蘆洲2例、金山2例，新店、土城、樹林、泰山、鶯歌各1例。

至於新北確診累計數據部分，板橋1241例，中和977例，三重738例，新莊537例，永和472例，土城432例，新店322例。

此外，新北長者打AZ猝死攀升至10人，侯友宜指出，到現在為止，總施打率約為52%，第一天施打率達到將近60%，那隨著因為施打的意願似乎有受到一點影響，所以昨天有一度降到47%，現在又有點下降。侯友宜也喊話，希望我們長者能夠踴躍出來施打，打疫苗總是讓自己的身體得到更多的保護。

▼新北已有3420人解除隔離！（圖／翻攝ETtoday直播）

