全球首間Google Store實體商店開箱！　硬拼Apple與微軟

▲Google 公開全球首間 Google Store 真實樣貌。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

如果你有機會前往紐約，那麼一定要去一趟位在雀兒喜 (Chelsea)的 Google Store，自從 Google 公司投入硬體開發計畫“Mady by Google”開始，Google商店的設立變得堂而皇之，現在它正式開幕，Google 也正式對外公開它的內裝、販售內容跟服務。

如果你人在紐約，你可以到第五大道去參觀微軟商店、Apple Store，面對這些競爭對手開立的商店，Google 當然也不能輸，他們的第一間實體店，找來紐約當地建築設計師品牌 Reddymade 協助操刀，稍微查了一下，Reddymade 品牌創辦人 Suchi Reddy 對於建築設計的理念就是以人為本，如果你有觀察 Made by Google 的產品開發理念，恰巧也是類似的方向。

▲▼蘋果公司、微軟公司在美國紐約第五大道開設的實體門市。（圖／記者洪聖壹攝）

在以往，如果你想要購買 Google 的硬體產品或者周邊生活用品，則必須要到 Google 舊金山山景城總部去購買，記者最後一次進去是在 2018 年，當時裡頭除了販售Google 杯子、Android 寶寶、YouTube 抱枕、一些品牌紀念衣服之外，還有一些Google Nest 的周邊產品。

而正式開幕的Google Store 就是以山景城總部為基礎模型設計與開發，團隊從空間、佈局、技術和整體體驗進行一個重新檢視，不僅僅是Pixel 手機和Nest 產品的所有功能，甚至是 Google搜尋、Gogole助理、Google Maps、YouTube、Stadia 等等，都進行一個通盤的考量，考量人們如何以身歷其境的形式了解這些產品與服務，因此他們也在門市內設立了一個教學分享空間，預期未來將提供各式各樣的 Grow With Google 講座。

▲門市內提供開放式的教學空間。（圖／取自 Google）

▲針對不同的服務平台設立了體驗空間，像是這是 Stadia 的體驗空間。（圖／取自 Google）

正式開幕的Google Store 地點就位在擁有超過 20 年歷史的Gogole 紐約雀兒喜總部一樓，銷售取向更面向普羅大眾一些，裡頭販售的產品從Pixel 手機到Nest 產品、Fitbit 設備到Pixelbooks 等等，甚至還有類似Apple Store 一樣的Genius Bar 天才吧，Google 稱之為「探索空間（暫譯）」“Discovery Boxes” 裡頭有沙發、椅子和咖啡桌，Google 大神們會在這樣的空間介紹、回答問題、提供維修和故障排除。

▲有別於Apple的Genius Bar 天才吧，Google設立的是“Discovery Boxes” 「探索空間（暫譯）」。（圖／取自 Google）

Google 希望 Google Store 的設立，必須要確保「一直能夠對人類有幫助」，所以他們在打造這個全新空間會是希望能夠提供一個溫暖而吸引人的空間，這空間裡頭有手機、電視、喇叭、手表等產品，讓人們在各種情境使用這些產品來迎接 Google 帶來的科技生活的便利。

事實上要打造這樣的空間確實難度挺高，設計師的考量是優先讓它能夠節能環保，所以Google Store Chelsea 成功獲得 LEED 白金等級評價。簡單來說，這是綠色建築的最高評價，獲得評價的商店全球不到 215 間。

再者，Google Store 的建築材料、建造過程、機械系統也都是圍繞著「永續經營」的理念開發，像是店內每個燈具都有節能標章，木製傢俱是來自布魯克林Greenpoint 工匠製作，就連地毯也是回收材料製作。

Google Store 的外部有個圓形的 "G" 字 Logo 感覺蠻法式的，商店櫥窗用很家庭的裝飾呈現 Google 硬體產品融入生活的感覺。

在入口處會看到一面被稱為“Google Imagination Space” 的 17 英尺高的圓形玻璃結構，裡頭有三面客製化的互動螢幕，讓參觀者可以透過這些互動螢幕來體驗 Google 最新產品跟技術，這項技術記者之前也有介紹過，原本是在 Google 山景城公司內，用來展示 Google Earth 的，現在在 Google Store 重新打造成個人虛擬空間，可以從中體驗地圖、翻譯等服務，舉例來說，如果用戶是美國人，當她在裡面講話的時候，這些螢幕就會翻譯成 24 種不同語言，讓用戶了解 Google 翻譯功能是怎麼運作的。

正如同 Apple Store、微軟商店，Google Store 的空間設計也走光線明亮的風格，不過美國當地雖然疫苗接種人數比例比較高，但是在這個全球COVID-19疫情大流行的期間，Google 會改變消費者在電腦的產品體驗方式，好比說體驗前後會進行基本的消毒，進入門市有人員管控、每個人都要戴口罩跟保持社交距離等等。

喔，對了！Google 大神的第一間商店就叫做“Google Store Chelsea”，正式開幕時間是在美國時間 6 月 17 日上午 10 點，即日起開放全球用戶前往體驗。

＊圖片資料來源：Google blog