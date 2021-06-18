巴西女模207公分高！腦瘤導致「巨人症」　老公只有165仍甜蜜放閃

▲巴西女模席維亞（Elisane Silva）竟有207公分高。（圖／翻攝自IG／elisane_oficial）

記者張寧倢／編譯

巴西26歲女模席維亞（Elisane Silva）身高高達207公分，被稱為「巴西最高的女人」，從10歲開始骨頭劇烈疼痛，小小年紀就長得比家人或同學都還高，多年來都不知道原因，直到一檔電視節目帶她到醫院做檢查，才發現她患有「巨人症」。不過，席維亞現在已經結婚生子，而老公身高只有165公分。

▲席維亞的丈夫身高只有165公分。（圖／翻攝自IG／elisane_oficial）

根據《每日郵報》報導，來自巴西北部薩利諾波利斯（Salinopolis）的席維亞，目前是一名模特兒，但207公分的傲人身高讓她即使在模特兒界也是鶴立雞群。長年來，令她感到困惑的是，父親身高只有170公分、母親162公分，但席維亞在10歲的時候就長到175公分，雖然曾就醫但當時家裡無法負擔更多檢查費用，還在學校被同學用「塔」、「巨人」等詞彙嘲諷，讓她痛苦到決定退學。

▲席維亞曾經被同學嘲笑、霸凌，長大後才發現原來自己腦中有一顆良性腫瘤。（圖／翻攝自IG／elisane_oficial）

席維亞回憶，直到2010年巴西一家全國性的電視台發來聯繫，她與家人一同飛往巴西的大城市聖保羅，並透過電視節目的經費到醫院進行精密檢測，醫生發現席維亞腦垂體長了一個良性腫瘤，導致生長激素分泌過多，罹患「巨人症」，「雖然這很尷尬，但我還是很高興終於有了答案，不再為身高而痛苦。」如今，席維亞接受自我，正努力挑戰成為一名全職模特兒。

▲席維亞與老公育有一名3歲兒子，身高也比同齡兒童還要高。（圖／翻攝自IG／elisane_oficial）

席維亞隔年遇到了她的丈夫佛蘭奇納多（Francinaldo），儘管他只有165公分高，身高相差約40公分的兩人卻是一見鍾情。席維亞說，「我當時就愛上了他，因為他是第一個把我當人看的人，而不是當作怪物。」夫妻倆2015年結婚，3歲大的兒子安吉洛（Angelo）身高也已經達到100公分。席維亞笑說，「我學會愛上獨特的自己，我找到了好男人，有一個好兒子，還有美好的家庭。」

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