台中妹應徵「1300元打掃」兜擋布男床上晃2分鐘付款…她傻：沒洗手

▲台中一名年輕女子應徵「1300元打掃」，卻遇到怪人。（組圖／取自免費圖庫LibreStock 、翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「我的人生一直在遇到奇人奇事」，台中一名年輕女網友表示，她17日透過打工App應徵，獲得打掃一次1300元的工作。沒想到，她進入雇主家中才發現情況不對，對方除了沒穿內褲之外，還疑似躺到床上打手槍，「他沒洗手就給我錢，X的超噁，我光速花掉」。

該名女網友在個人臉書PO文，表示她17日透過打工App，發現一個打掃單次1300元的工作，由於錢多又離家近，她也馬上到太平區樹德五街某住宅工作，「他（App）上面（標示的）地址是錯的」。

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原PO還原當下情況，表示男雇主住在小套房，一進去就叫她擦冰箱，卻趁機脫衣服到剩下內褲，讓原PO非常傻眼，「他看起來蠻正常有禮貌的」，轉念一想「男生在家只穿內褲應該還好吧？」便繼續做家事，不再看雇主。

▲原PO全文如上。（圖／翻攝臉書）



沒想到，男子背對原PO時，竟露出了完整的屁股，頓時讓原PO嚇了一跳，「X！怎麼會有屁股，X的，他穿的是兜擋布啊，根本沒穿內褲」，因此她也加快打掃進度。所幸房間很小，原PO只花1小時就完成工作，但對方卻只願意支付1小時的錢，還詢問「不然妳幫我洗澡，我給妳兩小時的錢」、「就看妳啊」、「不然妳再去擦鞋櫃」。

原PO也聽話的去擦鞋櫃，但男子卻躺到床上去，做出疑似再打手槍的動作，並要求原PO等他5分鐘，「救命！我拿手機跑到廁所傳訊息給朋友求助，真的很怕嚇死，然後我猜他在尻尻，因為很大聲（痾…應該吧，尻尻有聲音吧？」

▲男子疑似趁原PO打掃時，在床上做猥褻動作。（示意圖／pixabay）



原PO說，她等待2分鐘後，從男子手上接到165元就火速閃人，並透過打工App檢舉該名男子，「但我看上面現在是超人氣職缺，拜託、救命！別去，超可怕」，「我也覺得蠻噁，但也沒辦法告他，沒證據」。

網友看完紛紛留言，「要保護好自己，發現不對勁直接閃人，這年頭太危險」、「剛脫衣服妳就應該反對」、「天啊這也太誇張了吧，我看完都感到一陣惡寒」、「怕，像這種幫整理幫打掃，算時薪的我都一概不接」。

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