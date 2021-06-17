尷尬了！吳宗憲捐11萬劑快篩試劑　卻讓「食藥署超頭痛」原因曝光

▲吳宗憲捐贈新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑。（圖／PG Talk提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情當前，各界紛紛捐善款、物資做公益。藝人吳宗憲16日也捐出11萬劑、價值近3000萬元的快篩試劑給各區里長，讓民眾自行領取，更強調自己每天都會在車上篩完確定陰性才回家。但食藥署表示，觀看新聞照片發現，吳宗憲捐贈的快篩試劑是醫療專業人員使用產品，並非日前核准的「家用快篩」，民眾若自行領回使用，恐會造成更多負面影響。

食藥署醫粧組官員表示，吳先生捐贈醫療用快篩試劑給里長，是一片好意，也沒有很大的違規，但讓食藥署「比較頭痛」的地方，在於採檢檢體不同，操作說明也未大眾化，民眾檢測的結果可能無法驗證安全性，驗出結果無論是陰性或陽性，都會造成過度鬆懈或恐慌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我們相信吳先生也是好意。」該官員指出，近期有很多善心人士捐贈物資，但可能還是得考慮公益與技術的平衡，如果產品是經核准供專業人員使用，不希望直接給民眾使用，還是建議捐到醫療院所或篩檢站比較妥當。

食藥署目前已核准13款家用快篩試劑，進口與國產皆有，進口的PCR產品有望在本週到貨，但何時能在醫療器行、藥局、藥粧店等實體通路購得，還有待廠商後續鋪貨進度。

該官員指出，未來民眾自行購買快篩試劑，也要認明防疫字號或輸入核准字號，並到食藥署家用檢測試劑專門網頁清單，對應產品是否獲符合家用原則，才能確保使用安全無虞。