安泰醫院「宇美町式」床邊接種疫苗　洗腎病患揪甘心

▲安泰醫院醫護人員在床邊接種洗腎腎友疫苗 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港安泰醫院3天完成200多名洗腎腎友AZ疫苗接種，學習日本「宇美町式」的方式，以病友不動，醫護動的方式接種疫苗，並在洗腎流程中的最後60~90分鐘接種，免去額外留觀的時間，不用延誤腎友的時間，讓病友感到很貼心，接種率超過9成。

▲▼床邊接種疫苗。

屏東15日起首次大規模疫苗接種作業，由於洗腎患者列入這一波接種對象；安泰醫院獲悉後，展開前置作業。

該醫院血液透析室護理長蘇芳儀表示，院方接種前一週就已做好接種名冊，確認腎友接種意願，完成醫師問診及簽署同意書的前置作業，俾便在疫苗到貨後就能立即開始接種。

醫護同仁們也在準備期間不厭其煩的對腎友及其親屬進行衛教及疫苗接種相關問題的回答，鼓勵安撫腎友並傳達接種疫苗讓慢性病患可以避免重症發生的重要性，讓他們能安心接種。

3天來，已有200多位腎友完成接種，其中腎友施打後的反應也多是「沒有感覺」，這些腎友中，最年輕40歲，最年長91歲，但他們都很開心能這麼快就接種到疫苗。

雖然還有少數的腎友在施打當天擔心臨時反悔，總體接種率超過9成，讓醫護人員感到很欣慰。

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