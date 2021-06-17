現實死亡數字！疫情「奪走近500人」快超越八八風災　網驚：再2週

▲近兩周每天都新增差不多20例死亡。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

截至6月17日，國內新冠疫情死亡人數達497人，外界擔心這樣下去可能會超過「八八風災」的罹難者人數。一名網友整理出台灣重大天災、意外事件，最慘重的是1999年九二一大地震，當年奪走2444條性命，如今面對COVID-19肆虐，不少人擔心如此高的死亡率，恐怕會成為台灣史上前幾大的。

一名網友在PTT列出台灣重大事件造成的死亡人數，最嚴重的是九二一大地震2444人死亡，其次為八八風災699人死亡，再來就是今年失控的COVID-19疫情497人死亡，且這數字每天都持續上升，傷害規模已經超過澎湖空難、SARS、維冠大樓倒塌、高雄氣爆等事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲疫苗已開始從11類優先順位依序施打。（圖／記者李毓康攝）



網友看完驚訝表示，「目前平均一天大約20個，慢慢推算吧」、「每天死20+，6月過完應該會變第二」、「應該會超越八八風災」、「不是唱衰，但這樣下去921指日可待，而且現在每天穩定2X人怎麼看都很怪」、「依照這種疫苗到貨進度，絕對超越88風災」、「這種線型，再2週就會超過八八風災了。」

今天（17）新增175例本土確診、19例死亡，確診總數累計1萬3584人、死亡人數497人，死亡率相當於3.65%，比全球平均2.16%還要高，不過這其實包含了確診黑數、篩檢量能吃緊等因素，隨著快篩普及死亡率會再下降。