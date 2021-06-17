　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打AZ後猝逝頻傳！台大醫「不打，人也會生病突發死亡」：請稍安勿躁

▲竹市1.1萬長者疫苗打完了　明再獲5900劑！已通知78歲長者施打。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲長者打疫苗後猝死頻傳，是否和打疫苗有關，台大醫師認為仍有待釐清。（示意圖／記者陳凱力翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

全台85歲以上長者於15日開始接種由日本捐贈的124萬AZ疫苗，但短短3天已傳出至少16人在施打完疫苗後猝逝，民眾憂心。前台大感染科醫師林氏璧認為，「不打，人也會生病突發死亡」，猝死案例與疫苗施打時序有關，但是否為因果關係仍尚待釐清。

前台大感染科醫師林氏璧在粉專指出，接種AZ疫苗後猝死的案例應盡量進行解剖以釐清死因，但需尊重家人意願，若要申請疫苗藥害救濟成功可能也有賴確切死因，才能判斷是否與疫苗有關。英國、韓國在大量接種AZ後皆未看到長者大量猝死的情形，死亡肯定會發生，但都會一一釐清死因，判定與疫苗無關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲多名長者在接種完AZ後猝死，是否與疫苗有因果關係，仍待釐清。（示意圖／記者林敬旻攝）

短短2天就傳出10多名長者在打完疫苗後猝死，林氏璧認為，指揮中心應提供台灣85歲以上及台灣近2日接種疫苗人數、還有往年同期在2天內發生猝死的背景值，以釐清是否有異常增加。另外，若發現解剖是心肌梗塞或中風等原因致死，也應該比較這些疾病原本的背景發生率有無異常增加，進行對照研究才能確定是否與疫苗相關。

林氏璧解釋，目前打AZ疫苗會導致死亡的是「TTS血栓併血小板低下」但非以猝死表現，而是從注射完4天後才開始有症狀，國外經驗看來不會在2天內出事。另外則是嚴重過敏性休克，但絕大多數發生在注射完半小時內，所有疫苗注射後皆須原地觀察30分鐘，「只要能馬上發現馬上給藥或急救，都能很快地救回來。」

長者在接種AZ疫苗後猝死，令老年人與家人都相當憂心。林氏璧說，兩者間是否有關還尚待釐清，也請民眾稍安勿躁，等待指揮中心進一步說明和調查。

0608指揮中心記者會,陳時中,陳宗彥,張上淳,羅一鈞,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥說明，包含英國、日本、韓國等國際經驗，在大規模疫苗接種初期，大部分的接種對象均為年長者，並可能有潛在慢性疾病，使得這類疫苗接種後通報死亡的案件數量增加。

指揮中心統計，截至6月16日為止，國內共計1,133,515位民眾接種AstraZeneca COVID-19疫苗，其中174,098名為75歲以上長者。根據疫苗不良事件通報系統顯示，目前已收到11例接種AstraZeneca COVID-19疫苗後死亡之報告，其中8例發生在75歲以上長者，死亡個案絕大多數均為高齡長者且有慢性疾病。

當中有2人經過司法相驗解剖，有1人確認有動脈阻塞性心血管疾病合併急性心肌梗塞，另1人是動脈硬化心血管疾病，解剖後發現三條動脈阻塞，死因與潛在病史相關。

ET快訊
快訊／不延了！日本宣布：9地區準時解除緊急事態
撐不住！男星東區餐廳結束營業　自嘲「沒賺一毛錢」
快訊／高雄前今日戲院高牆又倒塌毀3屋！5個月前災難片重演
快訊／北市清零計畫公布　柯文哲宣布「2項硬策略」強制執行
長者預約施打率98.04％！柯文哲：看衰的名嘴「低估台北市民
三級警戒滿月！1張圖看懂「下降趨勢」　解封時間有玄機
快訊／北市12區確診數公布　萬華只有＋6例　
快訊／別再怪萬華人　柯文哲宣布：萬華不再是疫區
賈永婕掛總統3次電話！蔡英文曝她「第一反應」笑：不是詐騙
快訊／新北三級警戒恐延長！　侯友宜：沒看到任何解封條件
LIVE／北市增34例！長者接種AZ後猝死　柯文哲最新說明
快訊／長者打AZ猝死　侯友宜：施打率6成掉到47%
快訊／台中夫妻解隔離9天才上班就確診！　兒也中鏢
快訊／新北今增2長者打疫苗後死亡　衛生局回應狀況
快訊／侯友宜悼念新北染疫往生者　發放每人10萬慰問金

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

退打還緩打？通知1217人打AZ只來742人　宜蘭昨施打率僅60.96%

桃園第2輪目標「接種至79歲長者」　巨蛋站10注射線單日施打2千人

連5天本土確診200↓　他曝「路上人車變多」穩了！網搖頭：還太早

20長者打疫苗後猝死！醫曝「這幾類人」先別打：身體可能撐不住

院內確診頻傳！「實習醫、護生」教育部爭取列第1類對象打疫苗

找到源頭了！花蓮崇德家庭群聚15人染疫…他跟觀音工班「師徒相稱」

彰化傳播鏈斷線連2天零確診！90歲以上老人接種明起登記

快訊／高雄94歲翁打疫苗後血壓狂飆呼吸困難　衛生局曝送醫病況

三級警戒滿月！1張圖看懂「下降趨勢」　解封時間有玄機

她1人染疫「3家族累計14確診」！　女兒公公、唸國小姪子也確診

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

江直樹家的狗名？《我愛他》怎麼唱？「台灣偶像劇」大會考！你記得多少？

母親住院治療3個月「突確診驟逝」 死亡證明搞烏龍...台大：已重發！

私打疫苗之亂！ 打疫苗是基本人權，還是奢侈特權？｜行動法庭 第126集 完整版｜ 吳柏宏 陳秀熙 2021.6.15

退打還緩打？通知1217人打AZ只來742人　宜蘭昨施打率僅60.96%

桃園第2輪目標「接種至79歲長者」　巨蛋站10注射線單日施打2千人

連5天本土確診200↓　他曝「路上人車變多」穩了！網搖頭：還太早

20長者打疫苗後猝死！醫曝「這幾類人」先別打：身體可能撐不住

院內確診頻傳！「實習醫、護生」教育部爭取列第1類對象打疫苗

找到源頭了！花蓮崇德家庭群聚15人染疫…他跟觀音工班「師徒相稱」

彰化傳播鏈斷線連2天零確診！90歲以上老人接種明起登記

快訊／高雄94歲翁打疫苗後血壓狂飆呼吸困難　衛生局曝送醫病況

三級警戒滿月！1張圖看懂「下降趨勢」　解封時間有玄機

她1人染疫「3家族累計14確診」！　女兒公公、唸國小姪子也確診

士林洗腎診所傳剩餘疫苗被迫丟掉　柯文哲：我們有發出公文

豪砸270萬「捐10台救命神器」還不夠！　羅志祥悄買防護物資挺醫護

南韓60歲↑打首劑疫苗「預防死亡100%」　7月起開放混打AZ輝瑞

台灣奪2021年IMD世界競爭力評比第8名　創8年來最佳紀錄

菅田將暉、小松菜奈爆同居！3年暗戀成真…友人洩「結婚決定」

快訊／全台13人打疫苗猝死　柯文哲建議：不管年紀多大，都要打

快訊／地方政府也能自己買疫苗　柯文哲：有困難大家一起幫忙

退打還緩打？通知1217人打AZ只來742人　宜蘭昨施打率僅60.96%

快訊／經濟部工業區調查員工打國產疫苗　柯文哲：政府終於不演了

廁所沒對外窗！考慮「門改向外開」網1點贊同　過來人：還是得除濕

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

快訊／再增19例死亡！今日新增175例本土病例

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

今增175例本土「新北市87例最多」　各縣市分佈曝光！

假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲　看照片傻了

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

即／高雄91歲阿公打疫苗1天後　緊急送醫亡

莫德納全發！陳時中回應女記者「妳很敏銳」網懂暗示了

三級警戒再延長兩週？陳宗彥回應了

台大醫：指揮中心不懂疫苗還無法忍受其他聲音

苗博雅引眾怒　劉寶傑：妳自己去坐牢

打疫苗發生事故意外險賠不賠？　保險公司回應了

40多歲男「胸部不適」住院2週往生

更多熱門

相關新聞

即／高雄94歲翁打疫苗後「呼吸喘、血壓飆高」送醫

即／高雄94歲翁打疫苗後「呼吸喘、血壓飆高」送醫

高雄市87歲長輩接種疫苗邁入第三天，一名94歲蕭姓老先生17日上午前往前鎮區瑞豐國小施打疫苗，接種後在原地休息，卻出現呼吸困難、血壓飆高等不適症狀，救護人員緊急將他送往醫院救治。院方表示，有關疫苗狀況不便多作說明，由衛生局統一發言。詳細狀況，待市府防疫記者會後說明。

疫苗殘劑可「混瓶施打」？羅一鈞「不鼓勵」：憂恐汙染

疫苗殘劑可「混瓶施打」？羅一鈞「不鼓勵」：憂恐汙染

即／82歲翁打疫苗隔天發燒亡　媳悲：公公對我喊救命

即／82歲翁打疫苗隔天發燒亡　媳悲：公公對我喊救命

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染AZ疫苗林氏璧

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕接到蔡英文來電！

傅天穎突宣布「我要結婚了」！

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

快訊／再增19例死亡！今日新增175例本土病例

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

辰亦儒健身大聲怪叫　民眾怒投訴：台灣過氣明星

快訊／郭台銘發3點聲明　強調進口疫苗按計畫進行「全力以赴」！

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

快訊／蔡英文致電賈永婕「通話內容曝光」

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

今增175例本土「新北市87例最多」　各縣市分佈曝光！

假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲　看照片傻了

正妹網紅親弟車禍身亡！得年25歲

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

更多

最夯影音

更多
下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD
阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面