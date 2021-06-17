打AZ後猝逝頻傳！台大醫「不打，人也會生病突發死亡」：請稍安勿躁

▲長者打疫苗後猝死頻傳，是否和打疫苗有關，台大醫師認為仍有待釐清。（示意圖／記者陳凱力翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

全台85歲以上長者於15日開始接種由日本捐贈的124萬AZ疫苗，但短短3天已傳出至少16人在施打完疫苗後猝逝，民眾憂心。前台大感染科醫師林氏璧認為，「不打，人也會生病突發死亡」，猝死案例與疫苗施打時序有關，但是否為因果關係仍尚待釐清。

前台大感染科醫師林氏璧在粉專指出，接種AZ疫苗後猝死的案例應盡量進行解剖以釐清死因，但需尊重家人意願，若要申請疫苗藥害救濟成功可能也有賴確切死因，才能判斷是否與疫苗有關。英國、韓國在大量接種AZ後皆未看到長者大量猝死的情形，死亡肯定會發生，但都會一一釐清死因，判定與疫苗無關。

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▲多名長者在接種完AZ後猝死，是否與疫苗有因果關係，仍待釐清。（示意圖／記者林敬旻攝）

短短2天就傳出10多名長者在打完疫苗後猝死，林氏璧認為，指揮中心應提供台灣85歲以上及台灣近2日接種疫苗人數、還有往年同期在2天內發生猝死的背景值，以釐清是否有異常增加。另外，若發現解剖是心肌梗塞或中風等原因致死，也應該比較這些疾病原本的背景發生率有無異常增加，進行對照研究才能確定是否與疫苗相關。

林氏璧解釋，目前打AZ疫苗會導致死亡的是「TTS血栓併血小板低下」但非以猝死表現，而是從注射完4天後才開始有症狀，國外經驗看來不會在2天內出事。另外則是嚴重過敏性休克，但絕大多數發生在注射完半小時內，所有疫苗注射後皆須原地觀察30分鐘，「只要能馬上發現馬上給藥或急救，都能很快地救回來。」

長者在接種AZ疫苗後猝死，令老年人與家人都相當憂心。林氏璧說，兩者間是否有關還尚待釐清，也請民眾稍安勿躁，等待指揮中心進一步說明和調查。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥說明，包含英國、日本、韓國等國際經驗，在大規模疫苗接種初期，大部分的接種對象均為年長者，並可能有潛在慢性疾病，使得這類疫苗接種後通報死亡的案件數量增加。

指揮中心統計，截至6月16日為止，國內共計1,133,515位民眾接種AstraZeneca COVID-19疫苗，其中174,098名為75歲以上長者。根據疫苗不良事件通報系統顯示，目前已收到11例接種AstraZeneca COVID-19疫苗後死亡之報告，其中8例發生在75歲以上長者，死亡個案絕大多數均為高齡長者且有慢性疾病。

當中有2人經過司法相驗解剖，有1人確認有動脈阻塞性心血管疾病合併急性心肌梗塞，另1人是動脈硬化心血管疾病，解剖後發現三條動脈阻塞，死因與潛在病史相關。