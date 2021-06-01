社子島槍擊案逆轉！被害男「脖子彈痕」真相曝　尋仇的聽槍聲嚇跑

記者黃宥寧／台北報導

無視防疫！北市延平北路7段，30日晚間10點多發生槍擊案。經查，發現是張姓男子聚眾尋仇，卻遭陳的堂哥嗆「麥差！」張受辱後亮「辣椒槍」噴灑，被害陳男轉身逃回屋內，從衣櫃持改造手槍反擊。警訊後將陳依違反槍砲彈刀條例送辦，鬧事的張則依殺人未遂、妨害秩序送士林地檢署偵辦。

▲30日北市社子島發生一起聚眾槍擊案，經警方抽絲剝繭發現報案人也是開槍人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據警方表示，46歲張男糾眾分乘3輛轎車共7、8人前往尋仇，並同時告訴同夥「我被陳XX嗆，遇到要輸贏」，一行人就到社子島挨家挨戶找人。由於陳男親戚都住附近，張男敲門不但沒找到人，反遭陳男堂哥嗆「麥差！要找去別的地方找」，張男認為自己受辱，從背包掏出辣椒槍射陳。

警方獲報後立即啟動快打警力到現場查看，到場時發現現場僅剩陳男1人在場且左頸部受有擦挫傷，其餘涉案犯嫌均已逃逸，緊急協助將他送往新光醫院。

31歲陳男脖子遭辣椒槍噴灑的液體灼傷，導致紅腫，像遭子彈劃破，在報案時稱「我被不認識的人持槍攻擊」，但遭警方識破，並查出當時是陳男自己躲上3樓，甚至從衣櫃拿出改造槍枝朝陽台空地開槍，眾人見狀嚇得趕緊逃跑，警方在同意搜索下，在陳男家搜出1把改造手槍及3發子彈。

警方循線找到鬧事的張男，他主動繳出辣椒槍，並稱「不是我開槍的」，供稱是22歲許姓男子開槍。經警方訊問，發現許男也是共犯之一。

警方漏夜調查發現，到場助陣的7、8名黑衣人，年紀都為20多歲，目前仍製作筆錄，預計1日下午將以殺人未遂等罪送辦，並持續追查其他共犯。

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