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社會 社會焦點 保障人權

年薪33萬裝大亨騙包養　2女陪上床幫辦信用卡虧很大

▲桃園市王姓男子去年11月間透過交友軟體，以包養女子為由先後詐騙2女子，並騙其繳付4萬至10萬元不等辦理信用卡，女子提供性服務，事後才知被詐騙。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市王姓男子去年11月間透過交友軟體，以包養女子為由先後詐騙2女子，並騙其繳付4萬至10萬元不等辦理信用卡，女子提供性服務，事後遭封鎖才知被詐騙。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園王姓男子年薪僅33萬餘元卻謊稱是大亨，透過交友軟體認識女子，佯稱願意以每月60萬、50萬元包養2名不同女子，並要女子先交付費用辦理信用卡，以便日後提供刷卡消費等，2女分別交付4萬餘元與10萬元不等錢財給王男，還提供性服務等，2女事後均遭王男封鎖，憤而報警提告；桃檢16日依詐欺罪嫌將王男提起公訴。

檢警調查，24歲的王姓男子其再2018年間薪資所得僅33萬餘元，且未申辦信用卡，明知本身並無雄厚財力，去年11月8日凌晨1時許透過交友軟體認識某成年女子，王佯稱願以每月60萬元包養女子，但需先支付費用帶其辦理信用卡，女子陷於錯誤遂於6天內，與王男三度相約摩鐵發生性關係，還支付10萬元費用，事後卻遭王男封鎖始知受騙，憤而報警提告。

王男食髓知味後於同年11月21日重施故技，當天中午向網路交友的曾姓女子佯稱，願意以每月50萬元包養，且願意提供信用卡供其消費，甚至誘騙曾女可透過信用卡投資獲利等，曾女隨後與王男相約摩鐵發生性關係，並提供其信用卡供其消費刷卡，王男以曾女信用卡申辦帳號，購買遊戲點數共計4萬7千元，王男得逞後隨即又將曾女封鎖，曾女檢具刷卡單與王男對話截圖提告。

王男在偵訊時坦承犯行，2名女子事後發現王男年薪僅33萬餘元，根本無能力以50至60萬元包養等情事，檢方以2女與王男在摩鐵發生性行為時，並無以肢體或言語反抗，難認王男有強暴或脅迫等不法手段壓制女子，與強制性交要件不符，偵結依詐欺罪嫌將王男提起公訴。

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