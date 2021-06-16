75％民眾不滿北市防疫表現　柯文哲「人在做天在看」：不是電腦看

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日公布，新增167例本土個案，以新北市65例最多，其次為北市50例，並新增18例死亡。台北市政府16日下午3時30分召開防疫記者會，針對有媒體民調顯示，有75％民眾不滿意台北市長柯文哲防疫表現，對此，柯文哲表示，人在做天在看，不是電腦在看。

台北市政府16日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對西園醫院疫苗風波、台北市議員苗博雅稱「全台陪雙北坐牢」爭議、長者接種疫苗等問題做回應。

針對有媒體民調指出，高達75％受調者非常不滿意柯文哲防疫表現，非常滿意的有16％，柯文哲表示，自己有看了一下網路風向，「我要這樣講，人在做，天在看，不是電腦在看。」

指揮中心16日表示，新增167例本土病例，為85例男性、82例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今6月1日至6月15日。個案分佈以新北市65例最多，其次為台北市50例，苗栗縣21例，桃園市14例，花蓮縣8例，新竹縣5例，基隆市2例，高雄市及台中市各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，48例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增18例死亡個案，共計為男性9位、女性9位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月7日至6月10日，確診日介於5月15日至6月11日，死亡日介於6月6日至6月14日。

▼柯文哲召開防疫記者會。（資料圖／北市府提供）