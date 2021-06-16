快訊／冷區金山竟爆6確診　侯友宜：快篩200多人再抓出2例陽性！

記者羅婉庭／新北報導

新北16日新增65例，針對金山區昨日新增6例，市長侯友宜表示，昨日成立金山篩檢隊後，已經有200多人前來篩檢，發現2名陽性，目前仍持續開檢中，希望找出所有社區中的隱性確診者。

侯友宜也公布各區最新確診累計數據，目前板橋1210例，中和939例，三重722例，新莊520例，永和464例，土城423例，新店313例。

中央流行疫情指揮中心16日公布國內新增170例COVID-19確定病例，分別為167例本土個案及3例境外移入；確診個案中新增18例死亡。

指揮中心表示，個案分佈以新北市65例最多，其次為台北市50例，苗栗縣21例，桃園市14例，花蓮縣8例，新竹縣5例，基隆市2例，高雄市及台中市各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，48例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月14日累計公布11,907位確診個案中，已有6,373人解除隔離，解隔離人數達確診人數53.5%。

指揮中心統計，截至目前國內累計937,150例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含914,861例排除)，其中13,409例確診，分別為1,161例境外移入，12,195例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另新增2例空號 (案12511、12767)，累計94例移除為空號；確診個案中478例死亡。