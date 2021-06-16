國產疫苗偏袒高端「刁難國光、聯亞」？　指揮中心嚴正澄清

記者嚴云岑／台北報導

國產疫苗爭議不斷，近日媒體陸續報導，「國光在疫苗研發上，疑因試驗基準不公而慘遭淘汰」及「聯亞遭受衛福部刁難，所提的第三期臨床試驗替代方案遭漠視」等相關訊息，指揮中心嚴正澄清，表示貴於國內新冠疫苗臨床試驗計劃均採一致審查標準，並無偏袒個別廠商。

指揮官陳時中表示，食藥署及醫藥品查驗中心對於國內COVID-19疫苗臨床試驗計畫申請，皆採取一致性審查標準，包括諮詢輔導、召開週會及專家會議均一視同仁，秉持公平公正，提供最合適、最可行之法規科學建議，並無偏袒特定廠商。

指揮中心表示，有關國光公司申請第二期臨床試驗一事，食藥署已於110年2月9日函復廠商審查結果，也於函中敘明食藥署之考量，絕無審查不公相關情事。

另，有關報導所提聯亞公司提出「圈選接種 (Ring Vaccination)」的國內第三期臨床試驗規劃，食藥署及醫藥品查驗中心亦於諮詢週會給予相關建議，例如：如何選擇指標個案、樣本數估算、施打及追蹤時程、施打劑數之合理性等，供廠商進行相關評估，但截至目前食藥署仍未收到該廠商後續規劃及申請。

指揮中心指出，考量疫情及國際公共衛生緊急需求，為加速國產疫苗及早上市，針對COVID-19疫苗研發及輔導，食藥署及醫藥品查驗中心採滾動式審查機制（rolling review)，並針對重要關鍵製程，派員駐廠監製，協助廠商於研發過程能符合法規要求，以縮短研發及審查時程，並確保疫苗品質、安全及療效。

指揮中心表示，該中心採購COVID-19疫苗，包括先前採購國外疫苗，均為預採購模式。此次採購國產疫苗是依據政府採購法第105條第1項第2款「因人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難」辦理。惟採購合約細節基於保密要求，相關資訊暫不便對外透露。