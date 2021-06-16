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劉和然專訪／侯友宜廣篩出全國最高確診數　決策背後團隊曝光

記者羅婉庭／新北報導

英國變種病毒疫情來勢洶洶，朝野政治口水也潑得兇，國內本土案例已攀升至12,030例，460例確診者死亡，其中，新北市佔一半比例。因此，就有人將矛頭指向新北市長侯友宜，懷疑他不是公衛、醫療體系出身，才造成新北市疫情如此嚴峻。

▲新北市長侯友宜召開急救責任醫院防疫應變會議▼ 。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市政府提供）

事實上，中央流行指揮中心指揮官陳時中曾公開點出，新北市病例數量維持較高，關鍵原因在於市府積極推行廣篩。

全國最高確診人數背後的真相——廣篩政策

副市長劉和然接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，唯一能快速找出社區中隱性確診者的方法，就是廣篩，不但確診者也能及早治療，市府也能及早處理，馬上阻斷傳播鏈。侯友宜也多次強調，他不怕數字難看，只怕民眾不願意篩檢。

針對新北市疫情走勢，公衛專家陳秀熙分析，疫苗還沒普及施打前，只要守住每日極限值200人，直到疫苗開始全面施打，疫情將能明顯下降。

陳秀熙指出，依照疫情趨勢分析，若一個地區非藥物公衛防疫措施（NPI）落實度達到85％，有效傳染數（Re）值可望低於1，代表疫情能受到抑制。新北總體NPI落實80％，Re值1.16，他推算，新北未來每日200人確診是極限值，守住這個數字，在疫苗施打率提高下將有效舒緩疫情。

對此，劉和然指出，陳秀熙提出「200極限值」後，新北反而鼓勵市民廣篩，以不同的思維看待數字，換句話說，若只是為了端出漂亮數字，絕對不會如此作法。

尤其，在各縣市中，目前僅新北市如此大力推行廣篩，且單日最高達到4833人進行快篩。截至15日，新北市總篩檢量已達到65,898人，找出1041確診者，且其中90%都是最易被忽略的無症狀及輕症者。

2大專業團隊支撐侯友宜各階段重要決策

劉和然表示，支撐新北市所有重要決策的，有兩大專業團隊，一為科學團隊，一公衛團隊。其中，科學團隊負責分析每日數據，評估風險值、找出傳播鏈，並彙整出區域熱力圖、防護網等，讓民眾對於疫情發展一目了然，他們也提出「熱區」採減災策略、「冷區」採消滅手段、堅壁清野。

劉和然說，醫療團隊則分為感染學家及公衛學家，疫情爆發後，包括最早提出民眾應維持低度活動，直至端午節前後交通量起伏監控等，學者隨時評估數據，給予侯友宜專業建議，協助大部分的關鍵性決策，才讓新北市疫情有效控制住，不再向南擴散。

▲▼新北市府副秘書長劉和然專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲新北副市長劉和然。（資料照／記者李毓康攝）

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