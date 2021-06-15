自備蟑螂敲詐海底撈　無影手丟湯鍋！再嗆店員：怎麼回事？

一名男子在海底撈用餐時，從湯鍋中撈出一隻死蟑螂。

圖文／鏡週刊

綜合陸媒報導，上月17日蔡姓男子到深圳一間海底撈用餐，據服務生表示，當天蔡男突然向服務生反映食物中有蟑螂，並質問：「怎麼回事？」服務生當下致歉並表示這餐免錢，但蔡男卻要求店家賠償人民幣1,000元（約新台幣4,379元），甚至大聲叫囂、揚言打電話客訴，店長為了息事寧人，便同意支付賠償金。

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蔡男離開後，服務生查看店內監視畫面，才發現事有蹊蹺。影片顯示，蔡男在用餐過程中表現怪異，先是一個黑色異物從他的手中掉到桌上，他四處張望後用手機稍微遮擋，隨後將青菜下鍋時，黑色異物也被一同放入鍋中。店家強烈懷疑蔡男自導自演敲詐賠償金，立刻打電話報警。

落網後蔡男坦承，自己曾經從事餐飲業，知道若客人在店內食物中發現昆蟲等異物，店家一般會不收餐錢甚至支付賠償金。當天他在用餐前，到草坪找了一隻死蟑螂並藏在口袋，等吃飽喝足後就將蟑螂丟到鍋中。此外，當晚蔡男還在另一間海底撈，以相同手法敲詐人民幣800元（約新台幣3,503元），兩次共得手1,800元（約新台幣7,882元）。



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