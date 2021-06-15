挽救失速業績　海底撈北京推「9.9元」DIY手機殼、茶飲超狂服務

▲北京三里屯商圈一家海底撈門市，提供DIY茶飲服務。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

挽救近年「失速」墜落的業績，以服務聞名的大陸火鍋品牌—海底撈，近期又推出超狂的新服務，包括要價9.9元人民幣的「DIY手機殼」，和「DIY茶飲」，更將酒吧吧檯搬進店內，配上星空天花板，盼吸引年輕消費族群打卡，也掀起網路上大陸餐飲業能「不務正業」到什麼地步的討論。

推出超肉麻，或以客為尊的加值服務，如慶生、美甲、變臉、甩麵等，一直是海底撈吸引客群的方式之一，眼見2020年，在廣開544家分店，營收卻大跌86%的背景下，這家知名火鍋品牌，也必須推陳出新，好維持在競爭行列。

▲除了DIY茶飲，海底撈近期也曾短暫推出DIY手機殼服務。（圖／取自騰訊網）

《ETtoday新聞雲》記者日前赴位於北京三里屯商圈的一家海底撈分店，由於和另一家分店步行距離僅900公尺，彼此瓜分客源，因此該店在等位區，擺起自主「DIY茶飲」，提供約7種茶底和冰淇淋、奶蓋、配料、果醬，甚至有咖啡等，供客人在用餐前後，掃QR Code下單，就能自行混搭，調出獨一無二的手搖。

除了茶飲，該店日前還推出同樣要價9.9元人民幣的「DIY手機殼」，憑消費票據下單，用現場的配件、奶油膠，製作出自己的手機殼，吸引網友紛紛在抖音、小紅書等大陸社交平台上分享成果。

不過，這種「超狂附加服務」，消費者是否買單，則見仁見智，根據記者現場觀察，假期晚間用餐時段，該店現場等位時間約20分鐘，顧客雖看到「DIY茶飲」服務會稍作駐足，但實際上買單的比例並不高；陸媒報導就指出，2020年海底撈的翻桌率，從平均一天4.8次，降為3.5，甚至低於3年前的水準，雖然一直是火鍋界的一哥，卻也正面臨「過度服務」和「菜品質量、價格」難以兩全的挑戰。

▲海底撈還把酒吧吧檯搬進店內，提供調酒。（圖／記者陳政錄攝）

《職業餐飲網》則撰文分析，在茶飲消費蔚為年輕人風潮，其他火鍋品牌也有茶飲業務的情況下，海底撈推出手機殼、DIY茶飲等較有「高價值感」的加值服務，或許是能重回年輕人目光的關鍵，因為很多餐飲品牌，最擔心的就是老化問題。

面對迅速展店卻難見正面效益，海底撈曾於財報中坦言，2020年公司業績下滑，下半年出現人力短缺現象。新浪財經報導稱，目前來看，海底撈以服務取勝的營利模式，在經濟發達的一二線城市能夠「玩得轉」，一旦進入下沉市場，三、四線以後城市，是否奏效則尚不可知。

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▲▼消費者手機下單後，就可以自己DIY茶飲，或請店員幫忙。（圖／記者陳政錄攝）