全球疫情為何持續失控？　醫師曝關鍵：被一心態害慘

▲新冠肺炎爆發超過1年，目前疫情仍持續延燒。圖為示意圖。

圖文／鏡週刊

不少人納悶為何有了檢疫措施、口罩、酒精、疫苗…全球新冠肺炎疫情仍持續失控？對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉絲專頁《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文表示，援引心理學家的說法，這叫做「奇異效應」。

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黃軒指出，去年底，當美國每天有3,000人死亡，似乎應該引發更廣泛的同情心，並應改變公眾行為以阻止病毒傳播。今年，當台灣進入第三階段社區傳播，疫情更嚴峻，似乎應該引發更廣泛的關心，可改變公眾行為，以阻止病毒傳播。但是當時在美國，在今時的台灣，並非如此。

黃軒表示，於是大家可以看到Pandemic（全球大流行）愈嚴重，大家開始在賣場、在市場、在放假期間，愈來愈多的群聚、人潮，車流量，反而開始變多了⋯⋯儘管專家人士一直提出警告要求，「不要出門」。 依舊會有不屑一顧，而嗤之以鼻的現象，這是因為「心理麻木」（Pschy Numbing）。

▲不少人納悶為何有了檢疫措施、口罩、酒精、疫苗，全球新冠肺炎疫情仍持續失控？圖為示意圖。

黃軒引自俄勒岡州大學心理學教授保羅‧斯洛維奇（Paul Slovic）的說法 :「當我們面對COVID 19的危機時，這種愈冷漠的心態愈明顯，專家將其稱為『心理麻木』。」他解釋，一開始，當一個人處於Pandemic危險，可能會給人很多強烈的感覺，尤其如果這個人是親人。如果後來又有兩個人處於Pandemic危險之中，那你就可能不會感到擔心，或您可能會感到只是有點擔心。後來持續增加無數個Pandemic危險，可能會因為擔心分散，也不會再關注同樣的問題上，開始對主題（Pandemic）冷漠，有時候冷漠，也會變成Pandemic大爆炸的悲劇。

黃軒更指出另一項研究中，心理學教授保羅‧斯洛維奇（Paul Slovic）和他的團隊，向大學生介紹了3種情況：一個極度貧困並需要幫助的7歲女孩，一個也極度貧困並需要幫助的9歲男孩，其他陸續加入8個人，也都需要相同問題的幫助。結果發現，當一開始有危機困境時，一個人需要幫助時，學生們會給予高的捐款。隨著需要相同問題的增加，人類感覺會下降。同樣的，COVID 19新增案例、死亡繼續增加，總數愈多，你個人會失去感覺，你會失去情感，警示戴口罩、洗手，保持社交距離，都是耳邊風而已。

▲胸腔暨重症專科醫師黃軒發文說明「奇異效應」。（翻攝自黃軒醫師 Dr. Ooi Hean臉書）

黃軒提出，和心理麻木有關的心理效應，叫做「奇異效應」。意指我們是如何過分關心第1個人的遭遇，當第2個人有同樣的遭遇，同情心會減弱。增加更多的人，並不會按比例增加我們提供更多配合或幫助的意願。而臨床心理學家萊夫‧格里芬（Leif Griffin）認為：「心理麻木使我們能夠意識到某些事情發生，但在情感上，竟然不會處理或與正在發生的事情，保持相關聯繫」。

心理麻木可以是一種防禦機制，就像是在說：COVID 19不要侵犯我的安全感，切斷相關聯繫的心理防禦機制。心理麻木也可以是一種傷害機制，持續存在危險面前時，會帶來很多問題，退縮、沮喪、鬱悶低能量狀態，開始對家人情緒憤怒，甚至說：根本沒有COVID 19是政府騙大家。

黃軒進一步說明，這也是為什麼大家都看過歐美民眾，群聚不戴口罩，一直示威抗議，這樣的情景未曾消失過。而如果「奇異效應」長期如果無法獲得解决，接下來就是「家庭暴力增加」，各國專家也陸續提出警告，家暴數據也真的隨著疫情爆發，一直增加，全球皆如此。原本是避風港的「家」，在疫情期間，卻成了親情煉獄。這些因COVID 19疫情「壓力鍋」，炸出來的一切，專家學者現在稱作「新冠壓力症候群（COVID Stress Syndrome）」。

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