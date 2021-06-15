停車糾紛大罵「婊子」！桃園男業務嗆：英語我母語　下場慘曝

▲張男被依法處罰金新台幣5千元。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

桃園一名張姓男子因與女子「花花」（化名）有停車糾紛，竟然就在停車場內大聲辱罵對方「婊子」，惡毒的言語讓花花感到相當難堪，氣得趕忙報警處理。對此，桃園地院審理後，依犯公然侮辱罪，處罰金5千元，得易服勞役。

判決指出， 41歲的張姓男業務日前在桃園某處，因停車問題和花花發生激烈爭執，而在爭吵過程中，他又基於公然侮辱之犯意，當場辱罵花花「婊子」等語，而花花聽到張男的辱罵後感到相當難堪，隨即打電話報警處理。對此，張男矢口否認有任何公然侮辱犯行，甚至還辯稱自己是以母語為英語，要罵不會只罵一次，並不是在辱罵對方。

不過，法官勘驗花花、花花男友之證詞、相關證據後，認為張男的說詞為卸責之詞，不足以採信，因此其犯嫌堪以認定。對此，法官認為，張男僅因停車問題，就以該言詞公然辱罵花花，此舉已經對花花之人格、名譽、社會評價造成損害，所為實不足取，且犯後不斷否認犯行，兼衡其動機、家庭經濟狀況、教育程度等一切情狀之後，依犯公然侮辱罪，處罰金新台幣5千元，如易服勞役，得以新台幣1千元折算一日。

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