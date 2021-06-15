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基隆男「窄巷摸胸」被抓包急喊：我只是人比較胖！超無恥辯解曝光

▲桃園市凃姓男子去年6月間晚上在龜山區某公車亭等車，見身材曼妙女子突起淫念把玩生殖器，並噴精在女子旁地上挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲阿傑性騷擾花花的行徑，被判2月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／基隆報導

一名男子「阿傑」（化名）日前經過基隆仁愛區某條巷弄內時，與一名女子「花花」（化名）擦身而過，竟然就偷偷伸手觸摸對方的胸部，之後甚至還辯稱是因為自己比較胖、身體才會不小心碰到對方。對此，基隆地院審理後，依法判其2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑某日酒後與花花在巷弄內擦身而過時，趁著對方來不及抗拒之際，突然伸手觸摸對方的胸部，但他事後不斷否認有任何性騷擾行為，甚至還誇張地辯稱，「我人比較胖，手上有拿東西，有脊椎側彎、頸部有骨刺，所以走路顛簸，對方是並排行，從對方旁邊經過時，我不知道我身體有無碰到對方，可能肩膀有碰到、我也不知道，也可能是對方碰到我，後來有一個人從後面踢我，我因此跌倒，是一個男生打我，我把他壓制在地上，後來就很多人打我。」

花花證稱，「當時我母親、哥哥走在前面，我的姪女走在我的右側，這時對向有一位男子讓路給母親、我哥先走，但他經過我旁邊時，就突然間伸手從我的右胸往左胸摸過去，我趕快撥開他的手，我有說『你幹嘛摸我胸部』，他沒反應，就繼續往前走，完全不理會我們，我哥哥聽到之後就有去質問對方，然後他們兩人就打來打去、扯來扯去，之後我哥就被打在地上。」另外，花花的姪女也證稱，當時確實有看到對方用手摸姑姑的胸部。

對此，法官認為，阿傑為了一己私慾，未尊重他人身體自主權利，在巷道內觸碰花花胸部，且犯後否認犯行，也未與對方達成和解，兼衡其犯罪動機、工作狀況、家庭經濟狀況、智識程度等一切情狀之後，依犯性騷擾罪，判處他有期徒刑2月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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