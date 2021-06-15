LIVE／新北今增65例「連3天降到二位數」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心15日公布國內新增135例COVID-19確定病例，其中132例為本土個案，另有3例境外移入；確診個案中新增8例死亡。今天新增病例中以新北市65例最多，不過，新北已連續三天確診降到二位數，也創下三級警戒以來新低，對此，新北市長侯友宜召開防疫記者會說明最新疫情，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，今日新增之132例本土病例，個案分佈以新北市65例最多，其次為台北市26例，苗栗縣18例，桃園市12例，基隆市3例，台南市、台中市及花蓮縣各2例，嘉義縣及彰化縣各1例。其中雙北地區以外縣市41例中，33例為已知感染源、6例關聯不明、2例調查中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月13日累計公布11,722位確診個案中，已有6,188人解除隔離，解隔離人數達確診人數52.8%。

指揮中心統計，截至目前國內累計903,676例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含881,495例排除)，其中13,241例確診，分別為1,158例境外移入，12,030例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中460例死亡。

▼新北疫情0615。（圖／翻攝侯友宜直播）