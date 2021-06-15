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餐廳變接種站！頭份衛生所借千坪餐廳施打疫苗　百歲人瑞免下車　

▲頭份衛生所因空間狹小，特別商借千坪餐廳當作疫苗接種站，鄉親們都感到非常舒適。（圖／記者黃孟珍攝）

▲頭份衛生所因空間狹小，特別商借千坪餐廳當作疫苗接種站，鄉親們都感到非常舒適。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣AZ疫苗15日開始施打，對象是85歲以上長者。頭份市衛生所因空間不大，擔心造成長者動線不佳，特別商借千坪餐廳當作疫苗接種站，也讓施打疫苗的鄉親及家屬感到環境舒適；另外，在苗栗市則有百歲人瑞搭長照專車前往衛生所，工作人員為體恤長者，特以免下車服務完成接種。

頭份衛生所主任徐春仕表示，因頭份市人口眾多，衛生所的空間太小不敷使用，才和餐廳業者商借這1600坪的空間規畫為接種疫苗的場所，餐廳空間寬廣，可規劃為掛號區、看診區、施打區和留觀區，每個區域都有醫護人員協助，從量測體溫到完成施打，每個人大約只要5分鐘，施打完畢也可在舒適環境下休息觀察30分鐘，確定沒有大礙再返家。

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▲▼餐廳空間寬敞，讓長者感到相當舒適，議員張淑芬也親自到場幫忙；員警在交管之餘，也幫助行動不便長者接種疫苗。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼餐廳空間寬敞，讓長者感到相當舒適，議員張淑芬也親自到場幫忙；員警在交管之餘，也幫助行動不便長者接種疫苗。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼餐廳空間寬敞，讓民眾感到相當舒適，議員張淑芬（左一）也親自到場幫忙；員警在交管之餘，也幫助行動不便長者接種疫苗。（圖／記者黃孟珍攝）

餐廳業者也是苗栗縣議員張淑芬表示，因疫情影響，餐廳在5月份時就已經先行停業，得知頭份衛生所苦無適合接種場地後，主動出借餐廳，希望藉由餐廳的無障礙設施加上全天候冷氣開放，讓行動不便的長輩以及全身包覆隔離衣的醫護人員，都可以輕鬆、舒適地接種疫苗。

而在苗栗市衛生所，有名高齡103歲的人瑞，搭乘苗栗縣政府長期照護接送專車抵達衛生所，但乘坐輪椅行動不便，衛生所提供免下車服務，長輩坐在車內接受醫護團隊比對身分、問診評估後接種疫苗，也讓家屬感到相當貼心。據苗栗縣衛生局統計，縣內85歲以上人口有12535人，為第1階段施打對象，也請長輩須依通知，攜帶健保卡、身分證前往接種。

▲▼餐廳空間寬敞，讓長者感到相當舒適，議員張淑芬也親自到場幫忙；員警在交管之餘，也幫助行動不便長者接種疫苗。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼餐廳空間寬敞，讓長者感到相當舒適，議員張淑芬也親自到場幫忙；員警在交管之餘，也幫助行動不便長者接種疫苗。（圖／記者黃孟珍攝）

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