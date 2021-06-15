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沒律師資格「收錢寫訴狀」　飛碟專家江晃榮遭判刑4個月

江晃榮《新聞龍捲風》跳「上帝粒子舞蹈」，被網友虧說可以和莊園大師的佛舞對抗。

▲江晃榮以「飛碟專家」身分出席談話性節目，更曾表演「上帝粒子舞蹈」，卻因沒律師資格收錢寫訴狀挨告。（圖，資料照／翻攝中天新聞《新聞龍捲風》)

記者羅志華／台北報導

江晃榮不僅擁有生化博士學歷、多項生物技術專利，更在業餘研究外星人，以「飛碟專家」身分上節目暢談，可惜所謂隔行如隔山，2017年他替女客戶寫訴狀，後來表明告不贏卻又不願退費，女子才發現江晃榮無律師資格、不能收錢打官司，反告江晃榮違反《律師法》，北院15日判江晃榮4月徒刑、得易科罰金，併科5萬元罰金。

比起顯赫學歷，江晃榮最出名的，反而是對外星人的研究，他不僅曾任中華UFO科學學會創會理事長、台灣外星人研究所所長，更曾於1995年宣稱握有外星人解剖影片（後來經證實影片為假），經華視購買播放並受邀現場解說，之後也在談話性節目大談外星人。

一名女子於2019年控訴，先前向江晃榮買健康產品時，提到因受傷想求償一事，江晃榮收費2萬替她寫了存證信函及訴狀，，不料江晃榮事後才說告不贏，她想退費被拒絕，才向檢方告發江根本沒有律師資格。

江晃榮到案時雖坦承寫狀，但否認收錢，聲稱是義務幫忙，但檢方認為，江晃榮在女子買完健康產品後，才幫她寫狀紙，疑有對價關係，且女子還控訴多付了2萬元，依違反《律師法》起訴江晃榮。

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