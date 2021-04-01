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社會 社會焦點 保障人權

台版無照律師！打6折搶客「4年接120案」...出庭神隱露餡

▲▼法官，律師，辯護，法庭，司法女神，法槌。（圖／視覺中國）

▲一名自稱律師的林曉亮，未取得律師資格卻偽造其他律師事務所印章及印製掛有律師事務所頭銜名片行騙，遭士林地檢署起訴。（圖／視覺中國）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名50歲林姓男子曾在桃園徵頡律師事務所當業務，離職後私自印製事務所名片，假扮律師接刑事及民事案件。遭多名受害者出面指控，林男從2016年到2020年期間，以低於行情打6折的方式搶客，4年接120件官司入袋167萬元，士林地檢署1日依違反律師法、偽造文書罪等罪將他起訴。

士林地檢署去年5月間接獲民眾檢舉，持搜索票動員新北市調查處15名調查官，針對假律師林曉亮內湖住所進行搜索，當場扣得委任人私章243枚、民刑事委任契約2份、民事委任狀53份及刑事委任狀12份。林曉亮當時經檢察官訊問後，諭令交保10萬元候傳。

根據起訴內容指出，林曉亮過去曾在桃園徵頡律師事務所當業務，離職後私自印製事務所名片，假扮律師接案。林曉亮慣用犯罪手法，是以比正常有照律師一般行情打6折方式來搶業務，幫客戶寫狀紙，然後提供一些法律諮詢，甚至陪同客戶到法院卻完全不進入開庭。

林曉亮於偵查時坦承犯罪，經檢察官清查比對後共有120位民眾受害，犯罪所得167萬，士林地檢署1日依違反《律師法》偽造文書、詐欺罪將他起訴。

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