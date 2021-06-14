基隆巷弄內洗抹布！下秒「身後出現一隻手」用力抓捏　她崩潰尖叫

▲阿傑猥褻花花的行徑，被判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／基隆報導

基隆一名男子「阿傑」（化名）日前走仁愛區某條巷弄內，見到女子「花花」（化名）獨自一人在該處，經然一時色心大起，出手從身後猥褻對方，事成之後就立即逃跑離開現場。對此，基隆地院審理後，依法判其3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑去年某日上午7時許，經過基隆仁愛區某巷弄內的時候，見到花花獨自一人在該處清醒抹布，竟然就基於意圖性騷擾之犯意，趁著對方來不及抗拒之際，從對方的身後緩緩靠近，接著就伸出右手用力抓捏花花的胸部，以此方式對花花性騷擾得逞，而阿傑誇張的行徑讓花花嚇得忍不住尖叫，但阿傑當時已經立即逃跑。

警方調閱監視器畫面循線將阿傑逮捕到案，而他於警詢、偵訊時均對案情坦承不諱，且又有花花之證詞、現場監視器畫面、現場照片8張等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。對此，法官認為，阿傑與花花素不相識，卻為發洩情緒對他人進行羞辱，顯然欠卻尊重他人身體自主權之關念，並造成對方心理恐懼，應予非難。

法官念及，阿傑犯後坦承犯行、態度尚可，兼衡其犯罪動機、目的、手段、智識程度、家庭經濟狀況、因雙方賠償金額未合意，因此無法達成和解等一切情狀之後，依犯意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其胸部之行為，累犯，判處有期徒刑3月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。