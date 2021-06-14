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細心拼湊案情巧合軌跡　台南警端節前助無名屍找到回家之路

▲台南市警六分局灣裡所從1起浮屍案及拾得遺失物案，找出關聯性循線查出死者身分，讓死者在端午節前回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局灣裡所從1起浮屍案及拾得遺失物案，找出關聯性循線查出死者身分，讓死者在端午節前回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局灣裡所6月11日深夜查處無名男浮屍案，苦於死者身份不明，員警想起11日早上受理1起拾得物案，懷疑被拾得的手機、鑰匙，可能是死者所有，疑為死者尋短後遺留現場之物，警方前往巡查，在距離拾得物地點500公尺親水公園找到死者機車，循線通知家屬指認無誤，順利讓死者在端午節前「回家」。

11日深夜11時許，海巡署岸巡隊打撈一起男性浮屍案，死者身上未有任何身分證件，通知市警六分局灣裡所到場接辦。由於疫情嚴重，屢傳確診者死亡案件，灣裡所長黃啟彰不敢大意，與處理員警皆穿上整套防護裝，前往接辦案件，但忙了整晚採證勘驗調查，浮屍身分仍膠著不明。

▲台南市警六分局灣裡所從1起浮屍案及拾得遺失物案，找出關聯性循線查出死者身分，讓死者在端午節前回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

六分局指出，員警受理案件，遇案情膠著、線索枯竭時，總會整合、比對相關案件，找到破案契機。12日早上，所長黃啟彰想起11日該所有受理1起拾得物案，有民眾在二仁溪橋下堤案拾獲手機、鑰匙，交至灣裡所查處，黃所長直覺兩案似有巧合，猜測可能男子尋短後，將手機、鑰匙遺留現場，所以才被人拾獲送交警方。

巡佐張俊吉、警員陳宏文認為：既有鑰匙遺留現場，附近應有男子留下的交通工具，主動前往拾得物附近進行地毯式搜索，終於在親水公園的樹叢裡找到一台機車，發現車主照片與浮屍面容相似，即依車籍資料循線通知車主家屬到場指認，確認浮屍就是機車主人24歲陳姓男子，也讓死者能順利回家。家屬表示，陳姓男子有情緒疾病困擾，已失聯2天，很感謝警方用心和努力，並對男子死亡原因無意見。

▲台南市警六分局灣裡所從1起浮屍案及拾得遺失物案，找出關聯性循線查出死者身分，讓死者在端午節前回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局陳錦文表示，灣裡所黃啟彰所長有10年刑警資歷，善於抽絲剝繭，見微知著，整合各項資訊勾勒破案契機；巡佐張俊吉、警員陳宏文受理各類案件都相當用心投入，尤其張俊吉升遷巡佐後，對刑案偵辦始終保有熱情，曾在下班逛街購物時，留意到騎樓下灰塵滿布的可疑機車，進而尋獲失竊贓車。他們組成陣容堅強的派出所刑事偵防團隊，鎮守六分局轄區最南邊的黃金海岸線，也竭盡所能讓社區治安平穩，讓民眾安居樂業，值殊同仁表率。

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