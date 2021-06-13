酸民猛刷「一句話」護航匝道塞車　館長怒嗆：你是頭殼壞掉喔

▲館長評論端午節期間的塞車問題。（圖／翻攝我是土城人 我愛土城區、寶寶愛館長YouTube）

記者林緯平／綜合報導

端午連假期間，為呼籲民眾別在防疫期間返鄉，政府特別實施嚴格的匝道儀控管制，但此舉不僅造成車潮回堵問題，甚至嚴重影響通勤民眾與物流業者。對此館長陳之漢在直播時，針對事件進行評論，沒想到卻因為網友說了一句「不會走平面」，讓他徹底暴怒！

館長強調明白這次的匝道儀控管制立意良善，但此政策卻苦了很多通勤族、物流業者，他直言「我一個員工從桃園開來林口，開了2個小時」，這政策真的是搞亂一堆人，「很多人要上班全部卡在匝道，他們都不是要返鄉啊」。

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▲嚴格的匝道儀控管制，導致車潮回堵。（圖／翻攝我是土城人 我愛土城區）

沒想到卻有網友直酸，「是不會走平面」，這發言讓在退伍後當過3年送貨員的館長徹底暴怒，回擊表示「每名物流司機不是只負責某個縣市的一個區，而是會跨縣市的」。他以自身經驗分享，「先前送雜誌時，一個人負責泰山、三重、新莊、林口、新竹、苗栗，這樣你要我走平面道路？是要開到什麼時候，你是頭殼壞掉喔」。

對於館長的發言，網友們紛紛留言「館長。你說出我們宅配送貨的心聲了」、「這政策真的無腦到極點」、「他們以為全台灣都休假，不知道有很多職業是要排休的」、「莫名其妙的政策，根本就是擾民」、「館長送過貨，這種親身經歷真的不是一般網友能體會的」。

對於匝道管制造成民怨，行政院長蘇貞昌於13日也指示交通部，持續針對各地方匝道的特性，在達到降低中長程返鄉小客車車流的目的下，彈性調整匝道管制方式，讓一般通勤車輛、民生物流及大客車可以順利進出匝道。