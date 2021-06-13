桃園莫德納疫苗還有2千多劑　開放責任醫院以外醫事人員施打

▲市長鄭文燦宣布，桃園莫德納疫苗還有2,000多劑，即起開放醫事人員施打。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫苗接種，攸關保護自己，也保護家人，全民關注自己何時可以施打？桃園市長鄭文燦13日於市府防疫會報表示，桃園獲配8,500劑莫德納疫苗，經配送至11家責任醫院施打，目前還有2,000多劑沒有施打，中央放寬規定包括11家責任醫院以外的醫事人員也可以施打；欲施打莫德納疫苗的醫事人員，可逕向11家責任醫院疫苗門診預約。

鄭文燦說：為因應疫苗接種計畫，市府採取兼顧安全、效率及友善原則，推動多項配套措施，讓民眾安心、便捷接種疫苗，期盼透過全民防疫、友善接種，增加疫苗接種普及化。此外，此次桃園獲配的疫苗數量並未納入機場人員、民航業機組員及國軍部隊等人員，市府將協調中央以專案方式再行配賦額度進行施打。

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據指出，15萬劑的莫德納疫苗是於本月8日完成封緘，9日配發7萬劑至各縣市，桃園獲配8,500劑後，配送至11家責任醫院，先由第一線照顧負壓隔離病房及專責病房的醫護人員，沒打AZ疫苗者優先施打。市府衛生局原預估上述未施打AZ的醫護人員共有8,500人，而以他們為優先施打，然現今還有莫德納疫苗2,000多劑，宣布開放給其他的醫護人員施打。

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