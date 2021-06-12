LIVE／日本AZ疫苗到貨！北市13日開放預約　85歲長者、長照機構優先

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心12日公布國內新增251例新冠肺炎確診病例，分別為250例本土及1例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。其中，個案分布以新北市133例最多，其次為台北市65例。中央11日晚間正式派發日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，北市規畫在下周一6月15日開始施打，台北市長柯文哲下午將召開記者會說明最新情況。《ETtoday新聞雲》全程直播。

根據北市府規劃，此次疫苗的施打對象，為第1、2、3類未接種第1劑的人員，以及長照機構、洗腎患者、85歲以上長者與65歲以上原住民。

預約方式部分，除了電話預約外，也可到台北市衛生局COVID-19疫苗接種預約系統「https://booking.health.gov.tw/」進行預約。13日上午8點即可開放預約。

指揮中心表示，今日新增之250例本土病例，116例男性、134例女性，發病日介於2021年5月28日至6月11日。個案分佈以新北市133例最多，其次為台北市65例、基隆市16例、桃園市13例，苗栗縣9例。其中，雙北地區以外縣市52例中，45例為已知感染源，7例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

針對這次的大規模施打疫苗計畫，北市75歲長者有19.2萬，加上1.7萬名住宿型長照工作人員、住民，以及1、2、3類未打完者，預估總需求量為23.2萬。北市府規劃有電話、網路線上預約兩種方式，並且廣開服務據點，12行政區總計會有274個據點，等於每個行政區平均都有20個以上的施打點。

台北市政府12日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊以及相關局處首長出席，預計將針對黑箱疫苗風暴做進一步的說明。