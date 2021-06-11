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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新北累計5406「板橋中和破2千」　各行政區染疫數曝光！

記者羅婉庭／新北報導

指揮中心表示，今日新增之286例本土病例，為141例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月19日至6月10日。針對新北市新增120例，市長侯友宜公布最新數據。

侯友宜在防疫記者會上公布各區最新累計數據，包括：板橋1155例，中和862例，三重670例，新莊486例，永和421例，土城384例，新店277例。

針對中央流行疫情指揮官陳時中10日表示新北確診病例持續為全國最多，關鍵原因在於廣篩，侯友宜上午回應，目前為止919例快篩陽性的民眾，大多都是無症狀，不會被發現，因此更顯示出廣篩的重要性，如果一直不找出來，傳播鏈蔓延的速度將會更快。

侯友宜強調，新北市一直以來非常積極的篩檢，因為只有廣篩才可以找出隱形的傳播鏈。尤其是，很多民眾篩檢出陽性，幾乎都是無症狀或是輕微的確診者，這些平常不會被注意到，而阻擋疫情的工作變得會更困難。

指揮中心今天發布的最新本土確診個案，以新北市120例最多，其次為苗栗縣56例、臺北市49例、桃園市19例、新竹縣12例、基隆市8例、彰化縣7例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹市各3例、雲林縣及花蓮縣各2例、臺南市1例。其中雙北地區以外縣市117例中，109例為已知感染源，8例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

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